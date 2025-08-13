Contribuyentes detectan recibos de nómina emitidos por patrones inexistentes en la información precargada del SAT, lo que distorsiona su declaración anual. La propuesta es cancelar de inmediato est...

Contribuyentes detectan recibos de nómina emitidos por patrones inexistentes en la información precargada del SAT, lo que distorsiona su declaración anual. La propuesta es cancelar de inmediato estos CFDI y sancionar a los emisores reincidentes. En la Segunda Reunión 2025 con las Coordinaciones Nacionales de Síndicos del Contribuyente salió a la luz un problema que, aunque no es nuevo, sigue afectando a muchas personas físicas: la aparición de recibos de nómina (CFDI) en la información precargada del SAT emitidos por patrones inexistentes. Esto significa que el sistema reporta ingresos laborales de empresas con las que el contribuyente nunca ha trabajado. La consecuencia inmediata es un cálculo erróneo de la declaración anual, alterando el saldo a favor de ISR y provocando inconsistencias que pueden frenar devoluciones o incluso detonar alertas por discrepancias fiscales. Si bien la aplicación del SAT permite eliminar manualmente estos registros al momento de presentar la declaración, el CFDI “fantasma” sigue activo en la base de datos y puede seguir causando problemas en el futuro.

La propuesta

En la reunión se planteó que el SAT adopte medidas más contundentes:

Cancelación rápida de CFDI de nómina emitidos sin justificación.

Denuncias desde el Buzón Tributario para reportar estos casos.

Sanciones a emisores reincidentes.

La respuesta del SAT

La autoridad recordó que desde 2021 existe el “Servicio de Conciliación de Factura”, que permite solicitar su intervención como mediadora entre emisor y receptor para resolver casos de facturación indebida. El trámite se realiza en línea y el SAT tiene seis días hábiles para dar una resolución; si el problema persiste, se canaliza como denuncia formal.

El reto pendiente

Aunque el servicio ayuda a documentar y canalizar el problema, no elimina el CFDI del historial del contribuyente, lo que significa que las inconsistencias pueden repetirse en declaraciones futuras. De ahí la importancia de reforzar los controles y aplicar sanciones a quienes emitan de forma indebida estos comprobantes, para proteger la información precargada y evitar que el contribuyente tenga que lidiar cada año con el mismo error.