El SAT dice que si el contribuyente considera que la información declarada es correcta, no deberá realizar algún procedimiento adicional Desde hace varios meses, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) está enviando invitaciones a los contribuyentes en las que les solicita que revisen su información y regularicen su situación fiscal. Como parte de la campaña masiva, la autoridad fiscal envía correos con el asunto “Revisa tu información y en su caso presenta las declaraciones y pagos que correspondan”. De acuerdo con la consultora Fiscalia, a través de dichos correos electrónicos la autoridad fiscal invita a los contribuyentes a corregir supuestas diferencias en la determinación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) causado. En sus invitaciones, el SAT señala que detectó lo siguiente: “el importe del impuesto al valor agregado (IVA) en tus facturas electrónicas emitidas derivadas de los actos o actividades que realizaste por la venta, prestación de servicios o arrendamiento de bienes, es mayor al IVA causado que manifestaste en tu(s) declaración(es) de pago definitivo de IVA”. El artículo indica que esta campaña ya se había realizado en diciembre de 2021, y ahora regresa con exactamente la misma temática, pero agregando los períodos más actuales.

El SAT envía nuevas invitaciones aunque se aclaren las diferencias

En el artículo de Fiscalia se señala que a pesar de que los contribuyentes respondan a la invitación realizando las aclaraciones correspondientes, los correos siguen llegando, incluyendo datos de los meses transcurridos desde la última invitación. Esto es, aunque las supuestas diferencias se hubieran aclarado, la autoridad continúa enviando la misma invitación, pero adicionada con los datos de meses más recientes. Esto genera muchas dudas entre los contribuyentes respecto de la forma en que esta situación debe ser abordada y atendida.

Postura de la autoridad

Fiscalia informó que a través de la Primera reunión trimestral 2022 con las coordinaciones nacionales de síndicos del contribuyente del SAT, en respuesta a un planteamiento en este sentido, la autoridad indicó que estas invitaciones son “acciones persuasivas que utiliza la autoridad fiscal para tener acercamiento con los contribuyentes e informarlos respecto al debido cumplimiento de sus obligaciones fiscales”. Con ello, la autoridad busca que de manera voluntaria los contribuyentes regularicen su situación fiscal si se ubican en el supuesto identificado por el SAT, para que realicen las aclaraciones correspondientes. No obstante, la autoridad añade que, si el contribuyente “considera que la información declarada es correcta, no deberán realizar algún procedimiento adicional en virtud de que reconocen que cumple con los preceptos normativos”.

Recomendaciones

Al margen de lo expresado por la autoridad, en el artículo se recomienda hacer lo siguiente:

Evaluar y dar respuesta a este tipo de actos de la autoridad aclarando la razón de las supuestas diferencias.

O en caso de que las diferencias detectadas por la autoridad sí sean procedentes, que se proceda a la inmediata corrección y pago de las diferencias, a fin de evitar mayores problemas posteriormente.