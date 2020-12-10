La iniciativa plantea la reducción de las semanas de cotización y el aumento de las aportaciones patronales. Tras ser aprobada con 441 votos a favor en la Cámara de Diputados, la iniciativa de reforma al sistema de pensiones; se turnó y votó en el Senado, por lo que la misma iniciativa fue turnada al poder ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). La reforma plantea reducir el número de semanas de cotización e incrementar las aportaciones de los patrones, ambas de manera gradual. Las semanas de cotización necesarias pasarían, de mil 250, a mil, con la posibilidad de recibir una pensión mínima con 750 semanas. La idea es que la reducción de semanas entre en vigor con la reforma y que paulatinamente sigan bajando, hasta llegar en 2031 a las mil semanas. Para ello se modificarán los artículos 154 y 162 de la Ley del Seguro Social. Las aportaciones de los trabajadores seguirían igual, en 1.13%. En cambio, las aportaciones patronales llegarán hasta 13.87% desde los 5.15% actuales. Este cambio se daría entre 2023 y 2030. La aportación del Estado sólo se modifica en beneficio de los trabajadores con menos ingresos. Tales cambios se incorporan en el artículo 168; de él derivan ajustes a los artículos 139, 159, 165 y 18 de la Ley del Seguro Social. Patricia Terrazas Baca, diputada del PAN manifestó que “esta reforma contribuirá a mejorar el bienestar de la población en etapa de retiro; en este sentido, se proponen diversas acciones que permitan recuperar la esencia de un sistema de pensiones, consistentes en disminuir el umbral de semanas de cotización, aumentar las aportaciones para el retiro, y ampliar la cobertura de los beneficios y mejorarlos”. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/12/los-contribuyentes-que-pasaron-del-rif-a-plataformas-digitales-perdieron-facilidades/

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