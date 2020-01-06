El SAT terminó que las plataformas digitales deberán tener RFC y representantes legales. De acuerdo con las reglas generales para la operación de las plataformas de servicios digitales publicadas p...

El SAT terminó que las plataformas digitales deberán tener RFC y representantes legales. De acuerdo con las reglas generales para la operación de las plataformas de servicios digitales publicadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), las plataformas deberán contar con RFC y representación legal.

Los nuevos requisitos para plataformas digitales

Ahora, las grandes empresas que proporcionan servicios digitales deberán tramitar un RFC específico, la e.firma y designar a su representante. Todo esto deberá estar listo antes de junio cuando las plataformas empiecen a pagar impuestos en el país. A medida que las empresas cumplan con estos requisitos, el SAT publicará sus nombres en el DOF. Para las empresas digitales de intermediación entre terceros los requisitos establecen que deben inscribirse al RFC y actualizar su actividad económica y obligación. También estarán obligados a emitir una factura a cada persona a la que le retengan el impuesto sobre la renta (ISR) o impuesto al valor agregado (IVA). Las personas físicas que enajenen bienes o den servicio de hospedaje deberán inscribirse al padrón de contribuyentes especializado. También deben actualizar sus obligaciones fiscales y expedir facturar electrónica a sus clientes. Por otro lado, todas las compras en estas plataformas generarán IVA con tasa de 16%. Para servicios de transporte terrestre de pasajeros y de entrega, la tasa será de entre 2 y 8%. Para servicios de hospedaje, de 2 a 10%. Por último, para enajenación de bienes y prestación de servicios, de 0.4 y 5.41%. Con información de El Economista.

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