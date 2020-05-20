El Instituto de Geografía de la UNAM hizo un mapa de los municipios metropolitanos más vulnerables ante la epidemia, considerando tres dimensiones: la demográfica, de salud y la socioeconómica. El Instituto de Geografía de la UNAM detalló un análisis cartográfico titulado Atlas de vulneravbilidad urbana ante COVID-19 en las zonas metropolitanas de México, en que muestra qué regiones del país se encuentran listas para el regreso a la normalidad. “Se le hizo una actualización, una nueva lupa a través de las zonas metropolitanas que son las que están principalmente afectadas al arrancar la pandemia y se distribuye de manera diferenciada”, informó William Lee Alardín, coordinador de la investigación científica. El atlas muestra la distribución territorial de la población expuesta al virus, sus características y los efectos diferenciados que la COVID-19 pueda tener sobre distintos grupos sociales. Si bien todos podemos contagiarnos, algunas personas son más expuestas por su edad, baja accesibilidad a servicios de salud o una mayor densidad poblacional, lo que facilita el contagio. Por lo mismo, el estudio considera tres dimensiones de vulnerabilidad: demográfica, de salud y socioeconómica. La dimensión demográfica contempla la densidad de la población, la población de 60 años o más y a la población indígena. La de salud usa información sobre la accesibilidad a servicios médicos generales y especializados. La socioeconómica utliza índices como el de marginación urbana o cuántas viviendas sólo tienen una habitación. Usando estos datos, los académicos del Instituto de Geografía de la UNAM hicieron el mapa de vulnerabilidad de las 59 zonas metropolitanas del país. “Es una herramienta que pensamos puede ser muy útil si se usa en conjunto con el mapa de municipios de la esperanza (denominados así por la Secretaría de Salud), para que cada gobierno estatal pueda hacer el análisis local de la situación de riesgo”, dice Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud (PUIS) TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/05/inegi-no-entraria-a-casas-a-medir-riqueza-usaria-bases-de-datos-ya-existentes-ramirez-cuellar/

Municipios metropolitanos de mayor vulnerabilidad ante COVID-19

Zona metropolitana de la Ciudad de México

Nezahualcóyotl Chimalhuacán Valle de Chalco Solidaridad Ixtapaluca La Paz Iztapalapa. (sur)

Zona metropolitana de Monterrey

San Pedro Garza García San Nicolás de los Garza Guadalupe Apodaca Escobedo Santiago Santa Catarina

Zona metropolitana de Guadalajara (ZMGDL)

Las Mesas Zapopan (norponiente) Tesistán. (norponiente) Jocotán Santa María del Pueblito Arenales Tapatíos Santa Ana Tepetitlán Zona Industrial hasta el municipio de Tlajomulco de Zúñiga (sur)

Zona metropolitana de de Puebla

Amozoc Ocoyucan San Andrés Cholula San Pedro Cholula Coronango Juan C. Bonilla Acajete Tepatlaxco.

Zona metropolitana de Tlaxcala

San Pablo del Monte Tenancingo Papalotla de Xicohténcatl Santa Catarina Ayometla Santa Cruz Quilehtla

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