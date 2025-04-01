Todo lo que necesitas saber para presentar tu declaración anual 2024 si eres persona física: quiénes están obligados, pasos, deducciones, errores comunes y más Abril marca el inicio del periodo par...

Todo lo que necesitas saber para presentar tu declaración anual 2024 si eres persona física: quiénes están obligados, pasos, deducciones, errores comunes y más Abril marca el inicio del periodo para que las personas físicas presenten su declaración anual de impuestos ante el SAT. Esta obligación fiscal no solo ayuda a cumplir con la ley, sino que también puede representar una oportunidad para obtener una devolución de impuestos si aplicas correctamente tus deducciones.

¿Quiénes deben presentar la declaración anual?

Tipo de Contribuyente Requisitos Asalariados Ingresos superiores a $400,000 o trabajaron para más de un patrón Servicios Profesionales Personas que emiten recibos de honorarios Arrendadores Obtienen ingresos por renta de inmuebles Actividades Empresariales Comerciantes, industriales, artesanos, etc. Otros Ingresos por adquisición o enajenación de bienes, intereses reales mayores a $100,000

Pasos para presentar tu declaración anual 2024

Reúne tu información fiscal: comprobantes de ingresos, deducciones y constancias de retención. Ingresa al portal del SAT: www.sat.gob.mx con tu RFC y contraseña o e.firma. Llena tu declaración: verifica y complementa la información precargada. Aplica deducciones personales: si no están precargadas, agrégalas manualmente. Consulta resultado: sabrás si tienes saldo a pagar o a favor. Si es a favor, ten tu cuenta CLABE lista para recibir la devolución. Envía tu declaración: revisa, valida y guarda el acuse de recibo.

Deducciones personales permitidas

Concepto Condiciones Gastos médicos y hospitalarios Con factura y pago electrónico Gastos funerarios Dentro del límite de la UMA anual Intereses reales por créditos hipotecarios Con instituciones financieras o INFONAVIT Donativos Hasta 7% o 4% de ingresos acumulables, según el caso Aportaciones complementarias de retiro Pagos voluntarios al sistema de ahorro Primas de seguros de gastos médicos Para el contribuyente y familiares directos Transporte escolar obligatorio Cuando así lo indique la institución

¿Cómo funciona la devolución automática?

Importe de Saldo a Favor Requisitos Hasta $10,000 RFC y Contraseña $10,001 a $50,000 CLABE activa y Contraseña o e.firma $50,001 a $150,000 CLABE activa y e.firma obligatoria Más de $150,000 Se debe solicitar mediante el Formato Electrónico de Devoluciones (FED)

Errores comunes y cómo prevenirlos

Patrones no reconocidos: Usa el visor de nómina del SAT y corrige con tu empleador.

Usa el visor de nómina del SAT y corrige con tu empleador. Comprobantes erróneos: Contacta al emisor o solicita ayuda a Prodecon.

Contacta al emisor o solicita ayuda a Prodecon. Retenciones no realizadas: Puede generar saldo a cargo, revisa tus recibos.

Puede generar saldo a cargo, revisa tus recibos. Buzón tributario inactivo: Actívalo en el portal del SAT para evitar sanciones.

Actívalo en el portal del SAT para evitar sanciones. e.firma vencida: Renuévala con anticipación.

Renuévala con anticipación. Deducciones no reflejadas: Asegúrate de tener comprobantes válidos y correctos.

Recomendaciones

Presentar la declaración anual no tiene que ser un dolor de cabeza. Con la información y documentos correctos, puedes cumplir con tu responsabilidad fiscal y obtener beneficios importantes como una devolución de impuestos. No dejes pasar el tiempo: prepara tus papeles, revisa tu situación en el SAT y presenta tu declaración entre el 1 y 30 de abril. Y si tienes dudas, recuerda que puedes acudir a la Prodecon para recibir orientación sin costo. Tu salud financiera empieza con el cumplimiento fiscal.