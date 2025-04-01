Todo lo que necesitas saber para presentar tu declaración anual 2024 si eres persona física: quiénes están obligados, pasos, deducciones, errores comunes y más Abril marca el inicio del periodo par...
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Todo lo que necesitas saber para presentar tu declaración anual 2024 si eres persona física: quiénes están obligados, pasos, deducciones, errores comunes y más
Abril marca el inicio del periodo para que las personas físicas presenten su declaración anual de impuestos ante el SAT. Esta obligación fiscal no solo ayuda a cumplir con la ley, sino que también puede representar una oportunidad para obtener una devolución de impuestos si aplicas correctamente tus deducciones.
¿Quiénes deben presentar la declaración anual?
Tipo de Contribuyente
Requisitos
Asalariados
Ingresos superiores a $400,000 o trabajaron para más de un patrón
Servicios Profesionales
Personas que emiten recibos de honorarios
Arrendadores
Obtienen ingresos por renta de inmuebles
Actividades Empresariales
Comerciantes, industriales, artesanos, etc.
Otros
Ingresos por adquisición o enajenación de bienes, intereses reales mayores a $100,000
Pasos para presentar tu declaración anual 2024
Reúne tu información fiscal: comprobantes de ingresos, deducciones y constancias de retención.
Ingresa al portal del SAT:www.sat.gob.mx con tu RFC y contraseña o e.firma.
Llena tu declaración: verifica y complementa la información precargada.
Aplica deducciones personales: si no están precargadas, agrégalas manualmente.
Consulta resultado: sabrás si tienes saldo a pagar o a favor. Si es a favor, ten tu cuenta CLABE lista para recibir la devolución.
Envía tu declaración: revisa, valida y guarda el acuse de recibo.
Deducciones personales permitidas
Concepto
Condiciones
Gastos médicos y hospitalarios
Con factura y pago electrónico
Gastos funerarios
Dentro del límite de la UMA anual
Intereses reales por créditos hipotecarios
Con instituciones financieras o INFONAVIT
Donativos
Hasta 7% o 4% de ingresos acumulables, según el caso
Aportaciones complementarias de retiro
Pagos voluntarios al sistema de ahorro
Primas de seguros de gastos médicos
Para el contribuyente y familiares directos
Transporte escolar obligatorio
Cuando así lo indique la institución
¿Cómo funciona la devolución automática?
Importe de Saldo a Favor
Requisitos
Hasta $10,000
RFC y Contraseña
$10,001 a $50,000
CLABE activa y Contraseña o e.firma
$50,001 a $150,000
CLABE activa y e.firma obligatoria
Más de $150,000
Se debe solicitar mediante el Formato Electrónico de Devoluciones (FED)
Errores comunes y cómo prevenirlos
Patrones no reconocidos: Usa el visor de nómina del SAT y corrige con tu empleador.
Comprobantes erróneos: Contacta al emisor o solicita ayuda a Prodecon.
Retenciones no realizadas: Puede generar saldo a cargo, revisa tus recibos.
Buzón tributario inactivo: Actívalo en el portal del SAT para evitar sanciones.
e.firma vencida: Renuévala con anticipación.
Deducciones no reflejadas: Asegúrate de tener comprobantes válidos y correctos.
Recomendaciones
Presentar la declaración anual no tiene que ser un dolor de cabeza. Con la información y documentos correctos, puedes cumplir con tu responsabilidad fiscal y obtener beneficios importantes como una devolución de impuestos. No dejes pasar el tiempo: prepara tus papeles, revisa tu situación en el SAT y presenta tu declaración entre el 1 y 30 de abril.
Y si tienes dudas, recuerda que puedes acudir a la Prodecon para recibir orientación sin costo. Tu salud financiera empieza con el cumplimiento fiscal.
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