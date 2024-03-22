General Motors es una de las empresas más importantes del país y la más grande del sector automotriz, con 24 mil empleados La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), por unanimidad, confirmó dos créditos fiscales a la empresa General Motors por un total de mil 800 millones de pesos, más actualizaciones, multas y recargos, correspondientes a los ejercicios fiscales de 2008 y 2011. En una sesión pública, el magistrado Rafael Estrada Sámano presentó la sentencia que declaró infundado el juicio contencioso presentado por la empresa contra las resoluciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Uno de los créditos, por mil 197 millones de pesos, fue emitido por el SAT en junio de 2016 debido a la omisión de pago de ISR consolidado correspondiente a 2008. El otro crédito, de junio de 2017, asciende a 603 millones de pesos por ISR omitido en 2011. El SAT desechó en agosto de 2019 el recurso de revocación presentado por General Motors ante dicha autoridad para impugnar el crédito correspondiente a 2011, como paso previo al litigio ante tribunales. El tribunal no proporcionó mayores detalles sobre las omisiones o irregularidades que llevaron al SAT a emitir estos créditos durante la sesión pública. Originalmente, se esperaba que el tribunal resolviera este caso en marzo de 2022, pero fue aplazado y posteriormente tuvo que ser retomado por el magistrado Estrada Sámano tras el retiro del magistrado Manuel Hallivis. La sentencia emitida aún no es definitiva, ya que General Motors puede impugnarla mediante amparo directo ante un tribunal colegiado de circuito en materia administrativa e incluso puede intentar una revisión ante la Suprema Corte de Justicia. Cabe destacar que General Motors es una de las empresas más importantes del país y la más grande del sector automotriz, con 24 mil empleados e ingresos anuales que superaron los 486 mil millones de pesos en 2022.