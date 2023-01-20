En el sitio web se puede presentar denuncias o quejas contra funcionarios públicos o contra otros contribuyentes El Servicio de Administración Tributaria (SAT) lanzó un micrositio Anticorrupción en su página de internet, donde los contribuyentes pueden denunciar malas prácticas de servidores públicos y actos de corrupción. Entre los objetivos que tiene el sitio del fisco están promover la cultura de la denuncia, fortalecer la cultura de la prevención y el combate a la corrupción, así como evidenciar las malas prácticas que conllevan a los actos de corrupción y posibles delitos. Para presentar una denuncia se debe ingresar a la plataforma Anticorrupción, dar clic en Denuncia aquí, luego llenar los datos del servidor público o empresa a denunciar, seleccionar la queja o denuncia, describir cómo, cuándo y dónde sucedieron los hechos, y dejar datos de contacto. La información del denunciante no es obligatoria, por lo que comunicación puede ser anónima. El SAT sugiere a la víctima proporcionar un correo electrónico o número de teléfono de contacto para obtener respuesta sobre la queja o denuncia presentada.

Delitos y resultados

Los tipos de delitos que pueden cometer los funcionarios son fraude, robo, acceso ilícito a sistemas y cohecho. En tanto, el delito en que pueden incurrir los contribuyentes es la constitución de empresas fantasma para simular operaciones. De acuerdo con el SAT, el combate a la corrupción ha permitido erradicar prácticas mediante las cuales personas contribuyentes y personas servidoras públicas cometen delitos para evadir o eludir impuestos. Con base en los datos expuestos por el fisco, el 1 de enero al 30 de septiembre de 2022, la Administración General de Evaluación del SAT analizó 1,084 denuncias, de las cuales 17% procedieron a revisión administrativa cifra que en comparación con el mismo periodo del año anterior representa un decremento de 50 por ciento. Al tercer trimestre de 2022, se promovieron 136 denuncias ante el OIC en contra de 225 servidores públicos por probables faltas administrativas. La Administración General de Auditoría Fiscal Federal es la que tiene el mayor número de servidores públicos denunciados con 91.