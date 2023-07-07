El fisco mexicano tiene una estructura salarial que incluye diferentes niveles jerárquicos y categorías de empleados El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es una institución del Gobierno de México encargada de la administración y recaudación de impuestos. Los sueldos dentro del SAT varían según el puesto, nivel de responsabilidad, antigüedad, educación y experiencia del empleado. En general, el SAT tiene una estructura salarial que incluye diferentes niveles jerárquicos y categorías de empleados. Estos niveles pueden incluir asistentes, analistas, técnicos, especialistas, jefaturas y direcciones, entre otros. Los sueldos en el SAT suelen estar determinados por tabuladores salariales y escalas establecidas por el gobierno. Estos tabuladores son revisados periódicamente y pueden ser actualizados con aumentos salariales.

¿Cuánto paga SAT en México?

De acuerdo con Indeed, un motor de búsqueda de empleo, el sueldo mensual promedio en el SAT va desde los 3 mil 948 pesos mensuales como trabajador/a social a los 24 mil 410 pesos mensuales como Agente bilingüe. La información salarial mencionada proviene de 466 fuentes obtenidas directamente de las empresas, usuarios y empleos en Indeed en los últimos 36 meses. Los datos de sueldos son figuras aproximadas basadas en aportaciones de terceras personas a Indeed, quien los ofrece a sus usuarios para poder realizar comparaciones de forma aproximada.

¿Cuánto gana un Auditor del SAT?

Un ejemplo específico es el sueldo de Auditor en el SAT, que en promedio es de 16 mil 258 pesos por mes. Información de Glassdoor, un buscador de empleos, referencias de sueldos y opiniones sobre empresas, indica que los sueldos de Auditor en el SAT pueden variar entre 12 mil 335 y 28 mil 033 pesos por mes. Esta estimación se basa en 34 informes de sueldos de Auditor en el SAT, proporcionados por empleados o se calcula mediante métodos estadísticos. Al calcular los bonos y remuneraciones adicionales, alguien con el cargo de Auditor en el SAT podría esperar recibir un pago total promedio de 16 mil 258 pesos por mes. Los sueldos netos de los empleados del SAT en México, en 2023, se pueden consultar en la Plataforma Nacional de Transparencia.