M4Markets, una correduría global líder, se complace en anunciar una colaboración estratégica con Brokeree Solutions para lanzar una innovadora aplicación móvil de Social Trading. Este nuevo producto empodera a los traders de todos los niveles al hacer que el copy trading sea más accesible. Permite a los usuarios seguir y replicar fácilmente las estrategias de los mejores traders incluso “sobre la marcha”.

La aplicación móvil combina todos los beneficios de la solución de Social Trading de escritorio de Brokeree, incluidos múltiples modos de copia, herramientas avanzadas de gestión de riesgos y compartición de señales en las plataformas de trading cTrader y MetaTrader.

Con la aplicación móvil, los traders pueden añadir proveedores favoritos a sus listas de seguimiento y analizar sus resultados mediante gráficos interactivos.

Los usuarios pueden activar notificaciones push para recibir actualizaciones inmediatas sobre eventos importantes en su cuenta de trading.

Ofreciendo métricas claras de rendimiento, gestión de cuentas en tiempo real y configuraciones de operaciones personalizables, la aplicación móvil de Social Trading hace que operar sea más agradable. La app permite a los usuarios diversificar sus carteras aprovechando los conocimientos de traders experimentados. Es compatible con múltiples clases de activos, como Forex, materias primas y acciones a través de CFDs.

Sobre el servicio:

Followers y Leaders

Los clientes de M4Markets pueden encontrar y seguir a los mejores traders, copiando sus estrategias.

Métricas transparentes

Información detallada sobre el rendimiento, la rentabilidad, las pérdidas y los niveles de riesgo ayuda a los usuarios a tomar decisiones informadas.

Configuraciones de trading personalizables

Para hacer el trading más personal, los usuarios pueden ajustar el volumen de las operaciones copiadas, las preferencias de riesgo y los porcentajes de asignación.

Gestión de cuenta en tiempo real

Herramientas de reporte detalladas permiten seguir las operaciones abiertas, cerradas y pendientes.

Accesibilidad global

La app está disponible en 15 idiomas, por lo que traders de todo el mundo pueden utilizarla.

Oscar Asly, CEO de M4Markets, comentó:

"Nuestro objetivo es brindar a los traders las herramientas y la tecnología que necesitan para tener éxito. Al trabajar con Brokeree para ofrecer esta innovadora aplicación de social trading, podemos facilitar su uso y brindar a nuestros clientes una experiencia de copy trading fluida."

"Los traders de hoy en día exigen acceso continuo al mercado, estén donde estén, y el trading móvil ha pasado de ser una conveniencia a una necesidad. Nuestra aplicación móvil de Social Trading representa un avance significativo para los clientes de M4Markets al combinar funciones profesionales con la accesibilidad que esperan los inversores modernos", dijo Andrey Kamyshanov, cofundador y socio gerente en Brokeree Solutions.

"Hemos diseñado funciones que no solo facilitan la interacción, sino que también transforman la manera en que los traders se relacionan con los mercados y entre sí. Se trata de crear un entorno de trading más dinámico y colaborativo para los clientes de nuestros brokers."

La aplicación de Social Trading de M4Markets ya está disponible tanto en iOS como en Android, ofreciendo a los traders de todo el mundo una forma más inteligente y eficiente de operar.

Sobre M4Markets:

M4Markets es una firma de corretaje reconocida globalmente y con múltiples licencias regulatorias, otorgadas por autoridades líderes como la DFSA en los Emiratos Árabes Unidos, CySEC en Chipre, FSA en Seychelles y FSCA en Sudáfrica. Estas licencias permiten a M4Markets atender a clientes en todo el mundo, ofreciendo una amplia gama de instrumentos de trading y cumpliendo con los más altos estándares de la industria.

Sobre Brokeree Solutions:

Brokeree Solutions es un proveedor internacional de soluciones tecnológicas para brokers de activos múltiples en todo el mundo. Con más de 11 años de experiencia en la industria, la empresa se especializa en el desarrollo de soluciones llave en mano, mantenimiento de plataformas de trading y consultoría para brokers minoristas que utilizan cTrader, MetaTrader 4 y 5. El amplio portafolio de productos de Brokeree Solutions incluye sistemas emblemáticos como Social Trading, PAMM, Prop Pulse y Liquidity Bridge, ofreciendo tecnologías integrales que cubren prácticamente todas las necesidades de los brokers.