Los avisos de cancelación en el RFC de una persona en caso de fallecimiento sólo se pueden presentar en las oficinas del SAT La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente...

Los avisos de cancelación en el RFC de una persona en caso de fallecimiento sólo se pueden presentar en las oficinas del SAT La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) recientemente recordó lo que hay que hacer con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de un familiar fallecido. A través de un mensaje en Twitter, la Prodecon recordó que se debe presentar un aviso de cancelación en el RFC de una persona en caso de fallecimiento.

Requisitos para la cancelación del RFC de un familiar fallecido

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), los requisitos para presentar el aviso, son los siguientes:

Forma oficial RX “Formato de avisos de liquidación, fusión, escisión y cancelación al RFC” (se deben llevar dos).

“Formato de avisos de liquidación, fusión, escisión y cancelación al RFC” (se deben llevar dos). Acta de defunción expedida por el Registro Civil (copia certificada y copia fotostática para cotejo).

expedida por el Registro Civil (copia certificada y copia fotostática para cotejo). Identificación oficial vigente del contribuyente o del representante legal como: credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, pasaporte, cédula profesional, licencia de conducir, credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, tratándose de extranjeros, documento migratorio que corresponda, emitido por autoridad competente (original y copia fotostática para cotejo).

vigente del contribuyente o del representante legal como: credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, pasaporte, cédula profesional, licencia de conducir, credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, tratándose de extranjeros, documento migratorio que corresponda, emitido por autoridad competente (original y copia fotostática para cotejo). Para los contribuyentes que son sujetos obligados por realizar actividades vulnerables de conformidad con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y su reglamento, deben presentar el acuse de su baja del padrón de actividades vulnerables (en original).

Presentación del aviso para la cancelación del RFC de un familiar fallecido

Los avisos de cancelación en el RFC de una persona en caso de fallecimiento sólo se pueden presentar en las oficinas del SAT. Para presentar el aviso, se deben seguir los siguientes pasos: