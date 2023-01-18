En casi 12 años, el costo de las colegiaturas aumentó entre 58.2 y 69 por ciento, según datos del Inegi En México, el pago de colegiaturas puede ser deducible desde nivel preescolar hasta bachiller...

En casi 12 años, el costo de las colegiaturas aumentó entre 58.2 y 69 por ciento, según datos del Inegi En México, el pago de colegiaturas puede ser deducible desde nivel preescolar hasta bachillerato. Pero la deducción de pagos por servicios de enseñanza tiene límites anuales establecidos, y se deben cumplir ciertos requisitos para que la deducción sea válida.

Pagos deducibles

Los pagos que podrán ser deducibles deben ser efectuados por el contribuyente para sí, para su cónyuge o para la persona con quien viva en concubinato y para sus ascendientes o sus descendientes en línea recta (hijos o hijas). El caso más común es el pago de las colegiaturas de hijos o hijas.

Los montos de las deducciones de colegiaturas no se han actualizado

En este contexto, Reforma señaló que en casi 12 años, el costo de las colegiaturas aumentó entre 58.2 y 69 por ciento, pero los montos de las deducciones para los contribuyentes no se han actualizado. Las deducciones entraron en vigor en febrero de 2011, como una medida para ayudar a las familias de clase media que envían a sus hijos a escuelas privadas en los niveles preescolar, primaria, secundaria y bachillerato o su equivalente. En ese periodo, indicó que las colegiaturas desde nivel preescolar hasta bachillerato, se han elevado entre 58.2 y 69 por ciento, de acuerdo con datos del Inegi. En contraste, señaló que desde que entró en vigor, la deducción de colegiaturas no debe de exceder, por cada una de las personas a las que se les paga colegiatura, de los siguientes límites anuales:

Preescolar: $14,200

Primaria: $12,900

Secundaria: $19,900

Profesional técnico: $17,100

Bachillerato o su equivalente: $24,500

Reforma también expuso la postura de integrantes del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) y del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), sobre la necesidad de actualizar por inflación los montos de deducción actuales. Además, de la necesidad de que el estímulo fiscal que permite la deducción de gastos escolares como las colegiaturas, se implemente también en universidades y posgrados.