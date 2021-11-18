La industria de las tecnologías de la información recientemente actualizó el “estándar de información del complemento carta porte” (EDI Carta Porte), a la versión 2.0.

El nuevo complemento carta porte, que se incluirá a los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), comenzará a utilizarse en modo de prueba el 1 de diciembre de 2021, y de manera obligatoria a partir del 1 de enero de 2022. Se trata de un documento que debe acompañar en todo momento a la mercancía que se traslada de un lugar a otro a través de vías federales. Con el complemento se podrá acreditar, además de la transportación, la legal estancia o tenencia de la mercancía. Para que las empresas puedan cumplir con esta nueva obligación, a la vez de mantener procesos operativos eficientes, es necesario poder automatizar el intercambio de información entre los involucrados.

Estándar de información del complemento carta porte: EDI Carta Porte

Por eso, las empresas de la industria de las tecnologías de la información, encabezadas por la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información (AMITI), crearon el “estándar de información del complemento carta porte” (EDI Carta Porte). El EDI Carta Porte servirá para que las empresas normalicen la entrega de la información mencionada. El objetivo del estándar es que los fabricantes de software y responsables de las áreas de desarrollo de las empresas puedan implementar en los distintos sistemas de cómputo, la funcionalidad para generar el CFDI con el complemento carta porte con toda la información requerida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Actualizan el estándar del complemento carta porte, al EDI Carta Porte 2.0

De acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, recientemente fue actualizado el EDI Carta Porte, a la versión 2.0. El estándar fue adoptado por las empresas de software más grandes y con mayor participación de mercado como Contpaq y Aspel, lo que permitirá que la adopción de este estándar sea más rápida. Fiscalia explicó que con el estándar, una empresa tendrá la opción para generar y transmitir el CFDI con el complemento carta porte a otra compañía que, a su vez, contendrá la capacidad de recibirlo y leer los datos. Así, el generador de la carga podrá enviar de manera automática al transportista, los datos de la mercancía a transportar sin importar que ambos utilicen sistemas computacionales distintos. Esto se debe a que la información que se transmitirá estará homologada, y ambos sistemas tendrán la capacidad de procesar los datos.

Con información de Fiscalia. https://www.fiscalia.com/publicaciones/16566

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