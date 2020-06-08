Cuando el semáforo epidemiológico se encuentre en el color rojo, las personas vulnerables no pueden presentarse a laborar en su centro de trabajo, solamente cuando el color esté en amarillo o verde.
El gobierno mexicano informó que todos los centros de trabajo tienen que adoptar medidas sanitarias e higiene para reanudar actividades de acuerdo con el color del semáforo epidemiológico y el giro de la empresa. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer el 18 de mayo los Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria. En ellos se establece que los centros de trabajo sólo podrán permitir que las personas vulnerables regresen a trabajar si el semáforo epidemiológico está en anaranjado o amarillo y si no es posible realizar su actividad a distancia. Hay que recordar que si el semáforo está en el color rojo, que es el nivel de alerta máximo, está prohibido que las personas vulnerables acudan a trabajar.
¿A quién se considera persona vulnerable?
Las más vulnerables son las personas embarazadas, con obesidad, personas adultas mayores de 60 años, o que padezcan enfermedades como diabetes, hipertensión, VIH, cáncer o sean discapacitadas. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE:
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Medidas para implementar para el cuidado de las personas vulnerables
En Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral (páginas 15 y 16) se mencionan las medidas que deben implementar los centros de trabajo en los casos de alerta alta y media. Si es posible, el empleado debería hacer home office para reducir el riesgo del contagio al coronavirus COVID-19. De lo contrario, la empresa debe de contar con un comité para garantizar que las siguientes medidas se cumplan:
- Identificar cuántas personas vulnerables trabajan en cada una de las áreas de la empresa.
- Proporcionar y verificar que los empleados cuenten con el equipo de protección personal.
- Proporcionar alcohol en gel a los empleados.
- Garantizar que se respete la sana distancia en las estaciones de trabajo (1.5 metros)
- Verificar el establecimiento de medidas que resulten en una reducción de la densidad humana en los espacios de trabajo.
- Establecer horarios de entrada distintos al resto del personal, para que se eviten los horarios pico en el transporte público o privado.
- Establecer áreas exclusivas de comedor, vestidores y alimentos para evitar contagios. Si el centro de trabajo no permite realizar esta medida, puede establecer horarios exclusivos para que se tenga acceso a estas áreas.
Una vez que el semáforo entre en verde, se tendrá que poner especial atención a las personas vulnerables, sin importar que las medidas ya no sean necesarias. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE:
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