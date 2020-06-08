Cuando el semáforo epidemiológico se encuentre en el color rojo, las personas vulnerables no pueden presentarse a laborar en su centro de trabajo, solamente cuando el color esté en amarillo o verde.

Cuando el semáforo epidemiológico se encuentre en el color rojo, las personas vulnerables no pueden presentarse a laborar en su centro de trabajo, solamente cuando el color esté en amarillo o verde.

El gobierno mexicano informó que todos los centros de trabajo tienen que adoptar medidas sanitarias e higiene para reanudar actividades de acuerdo con el color del semáforo epidemiológico y el giro de la empresa. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer el 18 de mayo los Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria. En ellos se establece que los centros de trabajo sólo podrán permitir que las personas vulnerables regresen a trabajar si el semáforo epidemiológico está en anaranjado o amarillo y si no es posible realizar su actividad a distancia. Hay que recordar que si el semáforo está en el color rojo, que es el nivel de alerta máximo, está prohibido que las personas vulnerables acudan a trabajar.

¿A quién se considera persona vulnerable?

Las más vulnerables son las personas embarazadas, con obesidad, personas adultas mayores de 60 años, o que padezcan enfermedades como diabetes, hipertensión, VIH, cáncer o sean discapacitadas. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE:

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Medidas para implementar para el cuidado de las personas vulnerables

En Lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral (páginas 15 y 16) se mencionan las medidas que deben implementar los centros de trabajo en los casos de alerta alta y media. Si es posible, el empleado debería hacer home office para reducir el riesgo del contagio al coronavirus COVID-19. De lo contrario, la empresa debe de contar con un comité para garantizar que las siguientes medidas se cumplan:

Identificar cuántas personas vulnerables trabajan en cada una de las áreas de la empresa.

Proporcionar y verificar que los empleados cuenten con el equipo de protección personal.

Proporcionar alcohol en gel a los empleados.

Garantizar que se respete la sana distancia en las estaciones de trabajo (1.5 metros)

Verificar el establecimiento de medidas que resulten en una reducción de la densidad humana en los espacios de trabajo.

Establecer horarios de entrada distintos al resto del personal, para que se eviten los horarios pico en el transporte público o privado.

Establecer áreas exclusivas de comedor, vestidores y alimentos para evitar contagios. Si el centro de trabajo no permite realizar esta medida, puede establecer horarios exclusivos para que se tenga acceso a estas áreas.

Una vez que el semáforo entre en verde, se tendrá que poner especial atención a las personas vulnerables, sin importar que las medidas ya no sean necesarias. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE:

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