El estímulo fiscal para empleadores de ex convictos sería equivalente al 25% del salario efectivamente pagado, aplicable al ISR.

El estímulo fiscal para empleadores de ex convictos sería equivalente al 25% del salario efectivamente pagado, aplicable al ISR.

En el Senado de la República recientemente fue presentada una iniciativa para otorgar un estímulo fiscal a patrones que contraten a ex convictos.

Estímulo fiscal para empleadores de ex convictos

Se trata de una iniciativa con la que se establecería un estímulo fiscal al Impuesto Sobre la Renta (ISR). Este sería equivalente al 25% del salario efectivamente pagado a dichas personas. Al presentar la iniciativa, la senadora Eugenia Galaz Caletti, de Morena, dijo que su propuesta busca crear un incentivo para que las empresas brinden una nueva oportunidad. Para quienes estuvieron recluidos en algún centro penitenciario o sujetos a algún proceso penal y cumplieron su sanción.

No pueden encontrar una fuente de empleo con facilidad

La legisladora dijo que cuando este sector de la población queda absuelto, no puede encontrar una fuente de empleo con facilidad. Lo anterior se debe a que es común que empleadores y organizaciones soliciten una carta de antecedentes penales para poder considerar a un candidato como idóneo a un puesto de trabajo. Esto, además de contravenir la Constitución de México representa un obstáculo para ellos, indicó la senadora.

Datos de la población privada de la libertad

Galaz Caletti expuso los siguientes datos de la Encuesta Nacional de la Población Privada de la Libertad:

Uno de cada cuatro reos que actualmente se encuentran en alguno de los 338 centros penitenciarios del país, es reincidente.

El 44% declaró haber pasado más de dos años fuera de la cárcel tras cumplir su sentencia.

Los delitos por los que fueron sentenciados en la ocasión anterior a su nuevo arresto fueron: robo 60%, posesión ilegal de drogas 12.9%, portación ilegal de armas 9.7%, lesiones 8.8%, y homicidio 5.4%.

La iniciativa fue enviada a la Cámara de Diputados para su análisis, discusión y aprobación o rechazo. Puedes ver la información que publicó sobre la iniciativa el Senado de la República aquí / Fecha de publicación: 12 de noviembre de 2020.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y nuestro canal de YouTube.