Diana Bernal, ex titular de Prodecon, cuestiona la propuesta de desaparición de la institución fiscal En una iniciativa de simplificación administrativa presentada recientemente al Congreso de la Unión por el titular del Poder Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se plantea la fusión entre la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). La propuesta ha generado críticas y preocupaciones entre expertos y exfuncionarios, destacando la voz de Diana Bernal, ex titular de Prodecon. Bernal expresó su preocupación en un mensaje en la red social Twitter, donde señaló que la fusión propuesta podría tener consecuencias negativas para los contribuyentes. En su publicación, destacó que la competencia de Condusef se centra en sociedades privadas, mientras que Prodecon tiene el mandato de intermediar entre las autoridades fiscales, incluido el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y los contribuyentes. La exfuncionaria también hizo referencia a otras medidas gubernamentales en materia judicial y tributaria, como el posible cese de más de 1700 magistrados y jueces del Poder Judicial, así como las sanciones a los órganos judiciales que no dicten sentencia en un plazo de seis meses en casos tributarios. En este contexto, Bernal calificó la propuesta de fusión como una "minucia" en comparación con estas otras medidas. La propuesta de fusión entre Prodecon y Condusef se justifica, según el Ejecutivo, en la necesidad de hacer más eficiente el uso de los recursos y fortalecer la administración de ambas instituciones para brindar mejores servicios a la población. Sin embargo, las críticas expresadas por Bernal y otros expertos resaltan la importancia de considerar los posibles impactos negativos que esta medida podría tener en la defensa de los derechos de los contribuyentes. Hasta el momento, las autoridades no han emitido una respuesta directa a las preocupaciones planteadas por Bernal y otros críticos de la propuesta de fusión. Sin embargo, este debate seguramente continuará siendo objeto de análisis y discusión en los próximos días, a medida que se profundice en los detalles de la iniciativa presentada por el Presidente López Obrador.