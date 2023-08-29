Las tasas del Infonavit dependen de tus ingresos y en ciertos casos pueden a ser del 3 por ciento anual Si estás considerando solicitar un crédito para adquirir una vivienda, es altamente aconsejab...

Las tasas del Infonavit dependen de tus ingresos y en ciertos casos pueden a ser del 3 por ciento anual Si estás considerando solicitar un crédito para adquirir una vivienda, es altamente aconsejable examinar y evaluar detenidamente las tasas de interés ofrecidas por tanto las instituciones financieras privadas como públicas. En la actualidad, los principales bancos que operan en México establecen tasas de interés en un rango que oscila entre el 8.95% y el 12.50% para sus préstamos hipotecarios. Por su parte, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) proporciona tasas más bajas en ciertos casos, dependiendo del nivel de ingresos del solicitante.

Tasas anuales de los principales bancos de México

Banco Tasa Mínima Tasa Máxima BBVA 9.05% 11.10% Banamex 9.25% 10.75% Santander 8.95% 12.50% Banorte 9.48% 11.08% HSBC 9.70% 11.99%

Tasas del Infonavit por nivel salarial

Nivel Salarial Tasa Mínima Tasa Máxima $5,992 - $10,722 3.09% 6.23% $11,037 - $15,768 6.39% 8.86% $16,083 - $19,237 9.03% 10.45%

Antes, el Infonavit mantenía una tasa fija de 12% para los diferentes niveles salariales y sin distinción de los montos prestados. En este sentido, el Infonavit recomienda que si alguna persona ya ha adquirido un crédito hipotecario con un banco, considere trasladar esa deuda al Instituto. Aseguran que esto puede resultar en un ahorro significativo en las mensualidades y en la posibilidad de liquidar su financiamiento de manera más rápida.