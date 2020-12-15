La Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por Santiago Nieto, presentó 274 denuncias ante la Fiscalía General de la República.

La Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por Santiago Nieto, presentó 274 denuncias ante la Fiscalía General de la República.

Durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha bloqueado 31 mil cuentas bancarias por sospechas de lavado de dinero. De acuerdo a información publicada por El Universal, lo anterior significó el congelamiento de más de 7 mil millones de pesos. Dicha cantidad de dinero bloqueado dista de lo registrado en los dos últimos años de la administración pasada:

En 2018 se congelaron 70 millones 630 mil 347 pesos.

Un año antes, en 2017 se bloquearon 92 millones 413 mil 177 pesos.

En total fue de 163 millones 43 mil 524 pesos.

La UIF presentó 274 denuncias ante la FGR

Información a la que tuvo acceso El Universal señala que derivado de esto, del 1 de enero de 2019 al 7 de diciembre de 2020, la UIF, encabezada por Santiago Nieto, presentó 274 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR). Esto por la posible comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Se debe dar seguimiento a los casos

Sin embargo, Alejandro Hope, especialista en temas de seguridad, dijo al diario que el valor disuasivo de la UIF se ve limitado también por la capacidad de llevar las investigaciones a denuncias ante la FGR, judicializaciones, detenciones y sentencias. El experto consideró que está bien el congelamiento de cuentas, pero dijo que se le dé seguimiento a los casos. Es decir, saber qué pasó un año después del congelamiento de cuentas.

¿A quién pertenecen las cuentas congeladas?

En la información publicada, El Universal menciona diversos vínculos de cuentas congeladas con distintas personas y organizaciones: Aquí algunos de los nombres mencionados:

De las 31 mil cuentas bancarias bloqueadas, 7 mil fueron congeladas entre mayo de 2019 y mayo de 2020 y están vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación. El monto de los activos llegó a mil tres millones 208 mil 738 pesos.

Con diversos litigios emprendidos por entes vinculados al Cártel de Santa Rosa de Lima, liderado por José Antonio Yépez Ortiz El Marro, se ha buscado liberar más de 35 millones de pesos que han sido bloqueados por la UIF.

Los bloqueos de esta administración también incluyen los de las cuentas relacionadas con Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), sus empresas y sus familiares involucrados en los casos Odebrecht y Agro Nitrogenados.

Otras cuentas son las de la extitular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, actualmente vinculada a proceso por ejercicio indebido del servicio público en el caso de la Estafa Maestra. Durante su audiencia inicial en julio de 2019, la también extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano informó que la UIF congeló sus cuentas, de las cuales sólo una tiene 26 mil pesos, pues el resto están vacías.

Información de El Universal https://www.eluniversal.com.mx/nacion/se-rompe-record-de-cuentas-congeladas-por-lavado-suman-75-mil-mdp

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