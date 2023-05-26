En octubre se registró una caída de 25.3% en la recaudación a grandes contribuyentes, lo que muestra una caída de 64.3 por ciento, sin contar la inflación. De enero a octubre el gobierno federal obtuvo una recaudación por impuestos de dos mil millones 955 mil 118 pesos, un aumento de 1.6% en términos reales, de acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Sin embargo, como menciona Reforma, para octubre el monto recaudado alcanzó los 148 mil millones de pesos por fiscalización en ese rubro, lo que representa una caída anual de 29.6 por ciento. En entrevista con Reforma, Virginia Ríos, fiscalista y profesora en la Universidad Panamericana, dijo que la caída obedece a que en 2020 el SAT cobró adeudos de años anteriores a la mayoría de ellos. En octubre se registró una caída de 25.3% en la recaudación a grandes contribuyentes, y como menciona La Jornada, el dinero que el SAT recuperó en efectivo muestra una caída de 64.3 por ciento, sin contar la inflación. Del monto recaudado este año a grandes contribuyentes, 116 mil 939 millones de pesos son por cobros virtuales, es decir, recursos que no se pueden usar para compensar el pago de impuesto o como saldos a favor, de acuerdo con Reforma. De esa cifra, los 31 mil millones de pesos restantes se registraron como pagos en efectivo, lo cual, contrasta con los 89 mil 104 millones cobrados en la misma modalidad en los primeros 10 meses del año pasado. Como informa el SAT en el cierre contable de 2020, la recaudación tributaria tuvo un monto de 3 billones 338.9 mil millones de pesos, un aumento nominal de 137 mil millones y un crecimiento real de 0.8 % respecto a lo recaudado en 2019. Además, a través de los programas de fiscalización se obtuvieron 216 mil millones de pesos de grandes contribuyentes y 169.8 mil millones de pesos por fiscalización sin judicialización. En febrero el SAT presentó el “Plan maestro de operación 2021”, implemento una fiscalización estratégica para la recuperación de saldos a favor del impuesto sobre la renta (ISR), así como del impuesto al valor agregado (IVA). Así iniciar auditorías profundas para incrementar la recaudación a través de la ejecución de un “diagnóstico” a la información que recibe de los contribuyentes en los procesos de recuperación de saldos a favor de las contribuciones. Para septiembre, el organismo fiscalizó a 790 empresas y sociedades, 18.8 por ciento más que en el mismo comparable de 2020, pero ha recibido 29 mil 351 millones de pesos, por debajo de los 82 mil 211 millones que logró captar en los primeros tres trimestres del año pasado, de acuerdo con La Jornada. Sin embargo, como menciona la especialista Virginia Ríos, la baja en recursos por fiscalización a grandes contribuyentes abonará a que no se cumpla con la meta de recaudación de 3.5 billones de pesos de este año. "Muchas empresas, aunque son grandes contribuyentes, disminuyeron sus operaciones, utilidades, contrataciones y, también, por qué no decirlo, algunas han pensado en invertir en otros países porque aquí no ven mucha seguridad jurídica", comentó para Reforma. Con información de Reforma y La Jornada