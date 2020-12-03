Para representantes de las industrias de la construcción y vivienda, la reforma al outsourcing debe de ser a la medida de cada sector. En noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una iniciativa para reformar el outsourcing. El presidente dijo que con la iniciativa de ley se buscará poner orden a la subcontratación y se combatirá la defraudación y evasión fiscal.

La reforma al outsourcing debe adaptarse a cada sector

Pero de acuerdo a información publicada por Reforma, para las industrias de la construcción y vivienda, la reforma al outsourcing debe adaptarse a los requerimientos de cada sector. Esto se debe a que algunas actividades necesariamente echan mano de este esquema por la especialización de sus trabajos.

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC)

El periódico indicó que el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Eduardo Ramírez Leal, consideró que si bien hay compañías que han abusado y mal empleado de este esquema, la reforma debe reforzar la vigilancia. Pero dijo que no debería perjudicar a todos los sectores, sobre todo a las micro y pequeñas empresas. “Se va a poner muy complicado si para tener un subcontratista que yo tengo necesidad de contratar para un trabajo dentro de mi obra tengo que pedir un permiso a la Secretaría del Trabajo, que es parte de la propuestas”, expresó Ramirez Leal.

Comisión Nacional de Vivienda de la Coparmex

En el mismo sentido, el presidente de la Comisión Nacional de Vivienda de la Coparmex, Roberto Anda, dijo que en el tema de la vivienda y la construcción en general, como cada uno de los procesos tiene una alta especialidad en el proceso productivo, los desarrolladores no pueden tener tantos especialistas contratados en la nómina de una misma empresa. A menos que fueran empresas muy grandes. El representante de Coparmex señaló que prohibir completamente la subcontratación encarecerá los gastos de nómina, por lo que habrá que reducir las plantillas laborales para poder tener a todos los especialistas necesarios contratados por los desarrolladores. Esto impactará directamente en la generación de nuevos empleos y derivará en un alza en los costos de producción. “La industria no está lista ni está preparada para tener un volumen tan alto de trabajadores dentro de cada una de las empresas. Tendríamos que estar pensando un replanteamiento de la operación de la industria en general”, apuntó el representante de Coparmex. Detalló que en el caso particular de la vivienda formal, debido a la serie de registros y requisitos para su construcción y comercialización, todos los empleados involucrados deben forzosamente estar registrados con seguridad social por parte de los contratistas, lo cual además ya está revisado por la Secretaría del Trabajo. Actualmente, la iniciativa para reformar el outsourcing se encuentra en la Cámara de Diputados, y su discusión se postergó hasta la próxima semana.

Con información de Reforma https://www.reforma.com/piden-adaptar-reforma-de-outsourcing-por-sectores/ar2081232?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783b786d3a--

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