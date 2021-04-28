De acuerdo con el subsecretario Gabriel Yorio, la reforma fiscal en la que trabaja la secretaría recaudará tres puntos del PIB. Desde hace algunos meses, hay una reforma fiscal cocinándose en Méxic...

De acuerdo con el subsecretario Gabriel Yorio, la reforma fiscal en la que trabaja la secretaría recaudará tres puntos del PIB. Desde hace algunos meses, hay una reforma fiscal cocinándose en México. Al respecto, el gobierno ha asegurado que esta no implicará un aumento de impuestos. Por el contrario, la reforma se centrará en estrategias alternas para incrementar la recaudación.

Algunas propuestas para la reforma

Gabriel Yorio, subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aseguró que con la reforma fiscal se cumplirá el objetivo de no aumentar los impuestos. En cambio, se intentará ampliar la base de contribuyentes, incentivando la integración de más mexicanos a la formalidad laboral. A inicios de abril, en una conferencia con inversionistas internacionales, Yorio dijo que si se aplica correctamente la reforma, se podría recaudar el equivalente a tres puntos del PIB. De acuerdo con un informe de Eurasia Group, la reforma también podría bajar impuestos a personas de bajos ingresos y pequeñas empresas para combatir la informalidad. Gabriel Casillas, presidente del comité nacional de estudios económicos del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), dijo que es probable que la reforma fiscal se limite a ampliar el rango de ingresos por el que las personas físicas pagan 35% de ISR, reducir las deducciones a las personas morales y limitar la tasa del 0% del impuesto al valor agregado.

Muy optimista

Algunos especialistas creen que la meta de aumentar la recaudación por tres puntos del PIB es demasiado optimista. Recientemente, Jaime Salazar, analista de CIBanco, dijo en entrevista con El Economista que una reforma que no aumente impuestos sería más parecida a una miscelánea fiscal. Es decir, de muy corto alcance. Casillas, el presidente del IMEF, ha dicho que la reforma sí debe aumentar impuestos. Sin embargo, el SAT debe actuar bajo las órdenes el presidente López Obrador, que no quiere aumentar ni crear impuestos. Con información de El Economista y Forbes https://www.eleconomista.com.mx/economia/Reforma-fiscal-impulsaria-tres-puntos-del-PIB-los-ingresos-G.-Yorio-20210427-0175.html https://www.forbes.com.mx/red-forbes-mexico-en-proceso-de-esa-reforma-fiscal-tan-necesaria/

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.