En total, 313 mil 921 derechohabientes pagarán sus impuestos bajo el RESICO y un millón 136 mil 298 lo seguirán haciendo a través del RIF. Al 31 de enero, sólo 9.6 por ciento de los contribuyentes migraron de manera automática al nuevo Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), informó el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Además, según datos del fisco, un millón 136 mil 298 contribuyentes rechazaron pasarse al nuevo régimen y completaron a través de internet el trámite necesario para permanecer en el antiguo esquema, el Régimen de Incorporación Fiscal (RIF).

La causa

Isabel Albo, socia de GLZ Abogados y especialista en consultoría en derecho fiscal, dijo a Reforma que esto es una señal de que gran parte de los contribuyentes desconocía las reglas del nuevo régimen. Además, dijo que el plazo límite para cambiarse de régimen o mantenerse en el RIF era desconocido por una buena parte de los contribuyentes, por lo que lo ideal habría sido que el SAT extendiera el tiempo para este trámite. Óscar Márquez, fiscalista y socio del despacho Calvo Nicolau y Márquez Cristerna, explicó al medio que, aunque no se pueden conocer a detalle las razones de los contribuyentes para no migrar al RESICO, la realidad es que este último representaba un beneficio para ellos porque implica tasas impositivas mucho más bajas. Además, enfatizó que, con este nuevo régimen, el fisco lleva la contabilidad en automático, lo cual pudo generar cierta desconfianza por parte de los contribuyentes, pese a que no debería ser así.

Beneficios del RESICO

El SAT resaltó que el nuevo régimen tiene beneficios para los contribuyentes como tasas progresivas para el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) desde uno hasta 2.50 por ciento sobre ingresos efectivamente facturados y cobrados, así como un mayor límite de ingresos permitidos (3.5 millones de pesos anuales) respecto al RIF. El nuevo régimen, utiliza como base los ingresos facturados y realmente cobrados para estimar el pago de impuestos y, debido a estas pequeñas tasas de pago de ISR, los contribuyentes no podrán deducir ningún tipo de gasto. En total, 313 mil 921 derechohabientes pagarán sus impuestos bajo el RESICO y un millón 136 mil 298 lo seguirán haciendo a través del RIF. El resto de causantes, un millón 808 mil 300 (55%), no dieron a conocer su preferencia, y tampoco cumplían con los requisitos necesarios para integrarse al RESICO, por lo cual fueron trasladados al Régimen de Actividad Empresarial y Profesional.