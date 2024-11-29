¿CURP biométrica y acta de nacimiento con nuevas medidas de seguridad para 2025? Conoce cómo la desinformación se ha propagado en redes y qué es lo que realmente dice el Gobierno de México sobre es...

¿CURP biométrica y acta de nacimiento con nuevas medidas de seguridad para 2025? Conoce cómo la desinformación se ha propagado en redes y qué es lo que realmente dice el Gobierno de México sobre estos documentos oficiales.

Recientemente, distintos medios difundieron la supuesta implementación de una nueva CURP biométrica obligatoria para 2025, incluso detallando pasos para obtenerla. Sin embargo, esta información es falsa. Según un análisis de Fiscalia, este caso demuestra cómo las redes sociales facilitan la propagación de noticias imprecisas y confusas.

Otro rumor reciente asegura que a partir de 2025 entrará en vigor un "nuevo formato de acta de nacimiento" con mayores medidas de seguridad, como un código QR y firma electrónica del funcionario que la emite. Pero, de acuerdo con Fiscalia, esta afirmación es engañosa.

El formato mencionado no es nuevo; es el mismo que está en uso desde el 6 de marzo de 2017, según un comunicado oficial disponible en el portal del Gobierno de México: Conoce el nuevo formato único de la copia certificada del acta de nacimiento. Además, cualquier acta emitida antes de esa fecha sigue siendo válida.

¿Cómo obtener el acta de nacimiento?

El acta de nacimiento puede tramitarse en línea de forma sencilla, incluido el pago, a través del siguiente enlace: Acta de Nacimiento. El costo del trámite varía dependiendo del estado.

Vigencia de las actas anteriores

Es importante tener presente que las actas expedidas antes de 2017 mantienen su validez, por lo que no es necesario realizar un trámite adicional ni preocuparse por cambios inminentes.

En conclusión, no te dejes engañar por rumores. Antes de compartir información, verifica siempre en fuentes oficiales para evitar caer en la desinformación.