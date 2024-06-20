Es crucial que los programadores procesen los cambios de inmediato, ya que la autoridad fiscal otorga poco tiempo para su implementación. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientement...

Es crucial que los programadores procesen los cambios de inmediato, ya que la autoridad fiscal otorga poco tiempo para su implementación. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente dio a conocer la versión 3.1 del Complemento Carta Porte del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), también conocido como Carta de Porte Digital. De acuerdo con un Fiscalia, entre otros, los cambios en el Complemento Carta Porte son los siguientes:

Nodos o atributos modificados

El texto indica que la nueva versión del Complemento Carta Porte tiene diversos cambios en nodos o atributos.

Actualización del namespace

Se actualiza el targetNamespace a: http://www.sat.gob.mx/CartaPorte31

Modificación en instructivo para generar QR

Se corrige un error en el instructivo del SAT para generar el QR de la carta de porte, consistente en que el número de caracteres del prefijo IdCCP no coincide con los números que deberían de ser. De esta manera, se aclara que en lugar de 32 caracteres, deben ser 36, para totalizar 74 caracteres.

Corrigieron falla en enlaces del QR

También se corrige un error técnico en el QR del Complemento Carta Porte, consistente en que el carácter '&' que se ubicaba antes del texto 'IdCCP' estaba de más. Con esta actualización, se elimina ese carácter incorrecto que provocaba la falla del enlace.

Catálogos

En este mismo sentido, los catálogos del Complemento Carta Porte se mantienen igual, salvo dos catálogos:

Material peligroso

Número de autorización naviero

Vigencia de los cambios del CCP

Fiscalia explicó que aunque en el portal del SAT no se especifica la fecha de entrada en vigor del nuevo Complemento Carta Porte versión 3.1, el inicio de esta nueva versión sería el 17 de julio de 2024. Por eso, considera importante que los programadores y desarrolladores comiencen cuanto antes a procesar los cambios, pues es práctica conocida que la autoridad fiscal no otorga mucho tiempo para realizar e implementar los cambios.