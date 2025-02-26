Descubre cuándo las empresas están exentas de presentar la Declaración Anual de Riesgos de Trabajo (DART). Conoce los criterios clave para evitar sanciones y optimizar la Prima de Riesgo de Trabajo...

Descubre cuándo las empresas están exentas de presentar la Declaración Anual de Riesgos de Trabajo (DART). Conoce los criterios clave para evitar sanciones y optimizar la Prima de Riesgo de Trabajo Cada año, las empresas deben evaluar su siniestralidad para determinar si la Prima de Riesgo de Trabajo (PRT) del Seguro Social permanece igual, disminuye o aumenta. Para ello, deben presentar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la Declaración Anual de Riesgos de Trabajo (DART).

¿Quiénes están obligados a presentar la DART?

En términos generales, todas las empresas con trabajadores registrados ante el IMSS deben presentar la DART, excepto en ciertos casos específicos.

¿Qué sucede si no hubo accidentes de trabajo?

Uno de los cuestionamientos más frecuentes de los empleadores es si deben presentar la DART cuando no han registrado accidentes laborales. La respuesta radica en si hubo cambios en la Prima de Riesgo de Trabajo.

Casos en los que no se requiere presentar la DART

Según el Artículo 32, fracción V del Reglamento de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización (RACERF), los patrones que se encuentren en los siguientes supuestos están exentos de presentar la declaración anual:

Si se inscribieron al IMSS por primera vez en el año 2024.

Si cambiaron de clase de riesgo debido a una modificación en sus actividades empresariales durante 2024.

Si la prima de riesgo determinada es exactamente la misma que la vigente en 2024.

¿Qué pasa si no tuve siniestralidad?

El hecho de no registrar accidentes de trabajo provoca una reducción en la Prima de Riesgo de Trabajo, lo que significa que la empresa puede pagar menos en sus cuotas patronales. Sin embargo, si la empresa ya se encuentra cotizando con la prima mínima establecida por la ley, su PRT no podrá disminuir más. En este caso, la prima se mantiene sin cambios y la empresa no está obligada a presentar la DART.

Recomendaciones para los patrones

Si tu empresa no está segura de si debe presentar la declaración, se recomienda:

Verificar la prima de riesgo vigente y compararla con la nueva prima calculada.

Consultar con un especialista en seguridad social para evitar sanciones.

Presentar la DART en caso de duda, ya que omitirla sin justificación puede generar multas.

La presentación de la DART es una obligación clave para las empresas en México. Si bien existen casos de excepción, es fundamental evaluar si la prima de riesgo cambió antes de decidir no presentar la declaración. Mantenerse informado y en cumplimiento con el IMSS evitará problemas futuros y contribuirá a una mejor planificación financiera de la empresa.