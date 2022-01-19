Los contribuyentes que quieran saber si la autoridad los pasó al RESICO, pueden tramitar su constancia de situación fiscal.

Los contribuyentes que quieran saber si la autoridad los pasó al RESICO, pueden tramitar su constancia de situación fiscal.

Con la reforma fiscal para 2022 se estableció la implementación del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO). El RESICO para personas físicas es para contribuyentes con ingresos menores a 3.5 millones de pesos (mdp), tiene una declaración sencilla, con tasas de Impuesto sobre la Renta (ISR) bajas, máximo de 2.5%, pero no tiene deducciones. El objetivo del nuevo régimen es simplificar el pago de impuestos y la administración para los pagadores de impuestos de menores ingresos.

El SAT comenzó a migrar a contribuyentes al RESICO

De acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, en enero el Servicio de Administración Tributaria (SAT) comenzó a migrar a los contribuyentes elegibles al nuevo régimen. Lo anterior se debe a lo que establece la regla 3.13.27. de la resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2022:

“...la autoridad fiscal actualizará las obligaciones fiscales de los contribuyentes personas físicas y morales para tributar en el régimen… basándose en la información con la que cuente en sus registros al 31 de diciembre de 2021, llevando a cabo dicha actualización a más tardar el 6 de enero de 2022”.

El artículo indica que ante esta posibilidad surge un cuestionamiento recurrente entre los contribuyentes: ¿cómo puedo saber si el SAT me cambió al RESICO? La respuesta a esta pregunta es: a través de la constancia de situación fiscal.

¿Qué es la constancia de situación fiscal?

La constancia de situación fiscal es un documento emitido por el SAT en el que viene cierta información del contribuyente que la solicita. El documento incluye el domicilio fiscal, nombre completo, el régimen fiscal del contribuyente y su CURP. La constancia de situación fiscal puede ser solicitada al contribuyente al pedir un trabajo, por ejemplo, para conocer el régimen fiscal del candidato. También las personas morales pueden pedirla a sus proveedores.

Pasos para obtener la constancia de situación fiscal

Para obtener la constancia de situación fiscal, la nota indica que los contribuyentes pueden seguir los siguientes pasos:

Ingresa al sitio www.sat.gob.mx. En el menú “Otros trámites y servicios” selecciona la opción “Genera tu constancia de situación fiscal”. Accede con tus credenciales de acceso. En el formulario que aparece al ingresar al sistema, es necesario desplazar la pantalla hacia la derecha, ya que el botón para “Generar la constancia” no está visible en primera instancia. En una ventana nueva aparece un documento en formato PDF con toda la información de la situación fiscal del contribuyente. En la segunda página aparecen los datos de los regímenes registrados y las obligaciones aplicables.

Con información de Fiscalia.

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