Si la reforma fiscal no puede crear o aumentar impuestos, una de las únicas posibilidades es eliminar beneficios. La semana pasada empezó a operar el Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria ...

Si la reforma fiscal no puede crear o aumentar impuestos, una de las únicas posibilidades es eliminar beneficios. La semana pasada empezó a operar el Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria en la Cámara de Diputados. La función principal de este grupo será elaborar una propuesta de reforma fiscal para 2022. El grupo, liderado por el morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, debe tomar en cuenta la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hace unos días, AMLO dijo que una reforma fiscal sí es necesaria en el país; sin embargo, no debe aumentar ni crear impuestos, ni aumentar la deuda.

Reforma fiscal podría eliminar o reducir beneficios fiscales

Bajo estas restricciones, las posibilidades que quedan para el grupo de Ramírez Cuellar son limitadas. Para 2021, se espera que el gasto fiscal por regímenes especiales, tratamientos diferenciados, deducciones, excepciones, diferimiento y subsidios sea de 843 mil millones de pesos. Recientemente, el diputado dijo que su propuesta de reforma fiscal se enfocará en deducciones, estímulos y acreditaciones de los contribuyentes:

Muchos de ellos son productos de negociaciones indebidas que han resultado a partir de la presión de ciertos grupos económicos que les han permitido el establecimiento de un esquema fiscal mucho más flexible. Queremos hacer esta revisión. No implica la desaparición de todos los gastos fiscales, pero sí someterlos a lupa para ver cuales se justifican, cuáles podrías suprimirse sin ningún problema.

Hasta el momento, el grupo no ha estudiado esta posibilidad, así que no se sabe específicamente de qué beneficios y estímulos están hablando. Sin embargo, la idea ya ha dado de qué hablar a especialistas. En entrevista con Reforma, Guillermo Mendieta, socio de Mendieta y Asociados, explicó que esto elevaría la carga tributaria de los contribuyentes. Como explica Reforma, en ISR, los beneficios más comunes a través de deducciones son sobre donativos, consumo en restaurantes o por arrendamiento de automóviles; en IVA, sobre colegiaturas y gastos médicos, y en IEPS, en servicio de internet. Con información de Reforma y La Jornada https://www.reforma.com/estaran-bajo-la-mira-beneficios-fiscales/gr/ https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/15/politica/instalaran-mesa-de-trabajo-hacia-una-reforma-fiscal-y-de-pensiones/

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