Sólo en caso de que termine la relación laboral y el trabajador no haya disfrutado de sus vacaciones sí deberán ser pagadas Los trabajadores que tienen más de un año de servicios tienen derecho a disfrutar de un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a 12 días laborables. Esto lo establece el Artículo 76 de la Ley Federal de Trabajo (LFT). De acuerdo con la especialista Mabel Salazar del blog Soy Conta, los días de vacaciones se pagan como días de trabajo normal. En este contexto, en el artículo se plantea la siguiente pregunta: ¿Las empresas pueden ofrecer dinero a los trabajadores a cambio de no tomar vacaciones?

¿Las empresas pueden ofrecer dinero a cambio de no tomar vacaciones?

De acuerdo con la contadora, la respuesta a la pregunta es un rotundo no. Esto se debe a que el Artículo 79 de la LFT establece que las vacaciones no podrán compensarse con una remuneración. Sólo en caso de que termine la relación laboral y el trabajador no haya disfrutado de sus vacaciones sí deberán ser pagadas. Las vacaciones son los días de descanso a los que tienen derecho los trabajadores, después de cubrir los requisitos necesarios, y pueden usarse para lo que se considere mejor: para descansar, pasear o para asuntos familiares. Mabel Salazar considera que es una pena que se olvide o que se pase por alto pedir días de vacaciones. Además, explicó que existen algunas empresas que sí acumulan los días de vacaciones, y que hay otras cuya política es que, si no se toman, desaparecen, dado que no son acumulables. Esto, aún cuando la Ley le prohíbe al patrón pagar o negociar las mismas en lugar de su disfrute.