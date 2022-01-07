La autoridad fiscal publicó la versión anticipada del Anexo 8, que contiene las tarifas del ISR para 2022. El 5 de enero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó el proyecto del Anex...

La autoridad fiscal publicó la versión anticipada del Anexo 8, que contiene las tarifas del ISR para 2022. El 5 de enero, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó el proyecto del Anexo 8 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) para 2022. El documento fue publicado en el portal del SAT y contiene las tarifas del Impuesto sobre la Renta (ISR) aplicables para 2022, que son las mismas tarifas que se aplicaron en 2021.

Tarifas del ISR para 2022

Dicho documento contiene las siguientes tarifas del ISR para el ejercicio 2022:

Tarifa aplicable a pagos provisionales

Tarifas aplicables a retenciones

Tarifa para el cálculo del impuesto correspondiente a los ejercicios. 2021 y 2022.

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Actualización de tarifas del ISR

La Ley del ISR prevé que las tarifas que se aplican en el cálculo del impuesto que pagan las personas físicas se actualicen de conformidad con el aumento inflacionario. Esto cuando el aumento inflacionario rebase 10% desde la última ocasión que hubieran sido actualizadas las tarifas. [Ley del ISR 152]. En diciembre de 2020 fue la última vez que las tarifas de ISR de personas físicas fueron actualizadas por inflación, para entrar en vigor el 1 de enero de 2021. Durante 2021, la inflación acumulada del año no llegó a 10%, por lo que no se presentó el supuesto de actualización de tarifas para el año 2022. Por eso, las tarifas son las mismas que se aplicaron el año pasado. Puedes descargar la versión anticipada del Anexo 8 del SAT aquí / Fecha de publicación: 5 de enero de 2021.

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