El convenio que se firmó el año pasado entre el IMSS, la UIF, la Procuraduría Fiscal de la Federación y el SAT ya comienza a rendir frutos; se han detectado empresas que simulan subtcontratación y otras con prácticas de evasión fiscal. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Unidad de Ineligencia Financiera, anunciaron que a través de datos cruzados ya se han detectado un total de 36 empresas y siete patrones que simulan outsourcing. Esto según Jaime Valadez Aldana, titular de la unidad de servicios estratégicos del IMSS las instituciones afecta a alrededor de 10 mil trabajadores. Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reportó, hasta enero de este año, un total de 3 mil 70 operaciones inusuales de empresas ligadas con el outsourcing ilegal, de los caules 22 serán presentados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por contar con más elementos para ser preseguidos. Santiago Nieto explicó que la UIF puede investigar por dos vías para detectar la evasión fiscal o lavado de dinero. Una es a través de una solicitud institucional del IMSS, el Infonavit o alguna otra institución que haya detectado una irregularidad. La otra es aplicando sus propios modelos de riesgo; a través de la información reportada por el sistema financiero, la UIF da una calificación que va del cero al diez, en donde un mayor puntaje equivale a una mayor probabilidad de que se esté cometiendo un delito. El titular de la UIF informó que hay nueve casos de empresas que han obtenido una calificación de nueve, mientras que existen otras once con una calificación de ocho. El uso de las tecnologías de la información para la inspección no es nuevo; sin embargo, Alejandro Salafranca, titular de la unidad de trabajo digno de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) aseguró que era inexistente en administraciones pasadas. El sistema de inteligencia artificial de la STPS ayuda a reforzar las inspecciones a través de datos cruzados y el mejoramiento del big data. Salafranca destacó que por primera vez se pudo acceder a la base de datos de instituciones como del IMSS o de SAT. El cruce de información ha eficientado las inspecciones, pues permite enviar a los inspectores a las empresas con las herramientas necesarias para verificarlas y, asimismo evitar la corrupción entre estos servidores públicos y los patrones.

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