Las estrategias del SAT para recuperar 50 mil millones de pesos de 15 empresas son tachadas de terrorismo fiscal por algunos empresarios. En lo que va del año, el Servicio de Administración Tributa...

Las estrategias del SAT para recuperar 50 mil millones de pesos de 15 empresas son tachadas de terrorismo fiscal por algunos empresarios. En lo que va del año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha recuperado 28 mil millones de pesos de evasores. La gran mayoría de este monto viene de cuatro grandes empresas: Walmart, FEMSA, América Móvil e IBM. En números cerrados esto es lo que hasta el momento ha pagado cada una:

Walmart: 8 mil millones de pesos.

FEMSA: 8,700 millones de pesos.

América Móvil: 8,290 millones de pesos.

IBM: 669 millones de pesos.

Todavía hay 11 grandes contribuyentes que deben enormes cantidades al SAT. A inicios de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que 15 grandes contribuyentes tenían adeudos por más de 50 mil millones de pesos con el Sistema de Administración Tributaria (SAT). De acuerdo con el mandatario, la mayor parte de estos recursos se usará para beneficiar a los pequeños negocios afectados por la pandemia, así como para gastos del sector salud. De ahí la importancia de recuperarlos lo más pronto posible. En este sentido, José Luis Clavellina Miller, investigador del Instituto Belisario Domínguez (IBD), dijo en entrevista con Reporte Índigo que ese dinero es esencial para ayudar a la población más afectada por la pandemia.

Siguen las acusaciones de terrorismo fiscal

Aunque la fiscalización sea legal y justa, la presión del SAT está causando tensión para los empresarios. Varios líderes industriales han acusado al SAT de terrorismo fiscal. Ante estos pareceres, el investigador discrepa. “Las auditorías están bien integradas y no se trata de terrorismo fiscal sino de mantener cuentas claras; y si las empresas están pagando eso también habla de la buena disposición de los grandes contribuyentes”, explicó Clavellina Miller.

La semana pasada, Raquel Buenrostro, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), aseguró a diputados de la Comisión de Hacienda y Crédito Público que el SAT no está ejerciendo terrorismo fiscal. También dijo que quienes se sienten amenazados son los incumplidos.

“Todo es conforme a derecho, todo mundo tiene que cumplir y se acabaron los privilegios. Hay voluntad política para que haya piso parejo, cero privilegios y cero condonaciones; hay una estrategia para mejorar la cultura fiscal y todo con apego a derecho. No es terrorismo fiscal, porque la gente está cumpliendo. Los que se sienten amenazados y presionados son los incumplidos”, aseguró la jefa del SAT en reunión virtual con diputados de la comisión de hacienda. Para mejorar la recaudación, el SAT implementó diferentes líneas de acción como aumentar la eficiencia recaudatoria, disminuir la elusión y evasión fiscal y combatir la corrupción. Con todo esto, durante mayo, el SAT logró aumentar los ingresos tributarios en 2% frente al mismo periodo del año pasado.

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