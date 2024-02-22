La propuesta plantea que los trabajadores tendrán derecho a recibir su aguinaldo, equivalente a 30 días de salario, antes del 20 de diciembre. El senador morenista y líder minero Napoleón Gómez Urrutia presentó una propuesta de reforma que busca duplicar el pago de aguinaldo, aumentando de 15 a 30 días por ley. Esta iniciativa ha despertado simpatía entre senadores de diversos partidos políticos, quienes reconocen la importancia de fortalecer la política laboral para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. La propuesta plantea que los trabajadores tendrán derecho a recibir su aguinaldo, equivalente a 30 días de salario, antes del 20 de diciembre. Se argumenta que esta medida busca dignificar los derechos laborales y garantizar un mejor nivel de vida para los trabajadores. Sin embargo, la propuesta ha generado preocupación en algunos sectores empresariales, como la Coparmex, que advierte sobre el impacto económico que tendría en las empresas, especialmente en las pequeñas y medianas. Se argumenta que el aumento en los costos laborales podría llevar a una reducción en la contratación de nuevos empleados y un aumento en la informalidad laboral. A pesar de las críticas, la iniciativa ha sido presentada ante la Mesa Directiva del Senado y será discutida en la Comisión del Trabajo. Los coordinadores del PAN, PRI y MC han expresado su apoyo a la iniciativa, aunque también señalan la necesidad de estudiarla con responsabilidad. Esta no es la primera vez que se plantea aumentar los días de aguinaldo, ya que en el pasado hubo una propuesta similar que no prosperó. Sin embargo, parece que esta vez podría haber más apoyo político para llevarla a cabo.