El apoyo para bajar el ISR a los trabajadores entró en vigor en 2008, es decir, tiene casi 15 años de existir El subsidio para el empleo es un apoyo que se estableció en México para los trabajadore...

El apoyo para bajar el ISR a los trabajadores entró en vigor en 2008, es decir, tiene casi 15 años de existir El subsidio para el empleo es un apoyo que se estableció en México para los trabajadores de menores ingresos. El subsidio se implementó hace años para mejora las condiciones de empleo y salarios, haciendo que un sector laboral no se vea afectados por el pago de impuestos.

El subsidio está perdiendo poder

Pero Virginia Ríos Hernández, integrante de la Comisión Técnica de investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, indicó que el subsidio para el empleo ha perdido poder de beneficio para los trabajadores. Esto se debe a que no se ha modificado y hace falta actualizarlo. En entrevista con El Contribuyente, la contadora dijo que si el gobierno de México realmente quiere seguir dando un beneficio a los trabajadores, debería actualizar la tabla del subsidio para el empleo.

El subsidio cubría ingresos de hasta cuatro salarios mínimos

La especialista explicó que el subsidio para el empleo se publicó en 2007 y entró en vigor en 2008. Es decir, tiene casi 15 años. "Cuando nació, la intención era beneficiar a los trabajadores que tuvieran un ingreso de hasta cuatro salarios mínimos. Les daba el beneficio de no pagar ISR, a algunos trabajadores les hacía una devolución del impuesto, y a lo menos les descontaba muy poquito impuesto", explicó. Ríos Hernández señaló que esto sirvió durante algunos años, pero posteriormente fue perdiendo su beneficio. La integrante del Colegio de Contadores Públicos de México, explicó que un ingreso de cuatro salarios mínimos actual es de 20,000 pesos mensuales, y con eso no se tiene derecho al subsidio al empleo. Lo anterior se debe a que el importe máximo por el que se puede tener subsidio al empleo es de 7,382 pesos, que equivalen a menos de dos salarios mínimos. Es decir, menos de la mitad de los salarios mínimos que cubría el subsidio cuando se implementó.