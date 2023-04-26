Es un mecanismo a través del cual los centros de trabajo declaran, de manera voluntaria y por medio de una plataforma informática, su nivel de cumplimiento de la normativa laboral La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) recientemente presentó el Programa de Verificación Laboral Voluntaria (VELAVO). Se trata de un mecanismo a través del cual los centros de trabajo declaran, de manera voluntaria y por medio de una plataforma informática, su nivel de cumplimiento de la normativa laboral en materia de condiciones generales de trabajo, salud y seguridad y capacitación y adiestramiento. El objetivo del VELAVO es fortalecer las condiciones de trabajo digno para las personas trabajadoras de México y facilitar el cumplimiento de obligaciones laborales de las empresas. La titular de la STPS, Luisa María Alcalde, dijo que el VELAVO es fundamental para la dependencia, pero señaló que solamente tendrá sentido si las empresas lo encuentran útil. Durante la ceremonia de presentación del programa Velavo, la funcionaria dijo que en el presente año se tiene programado atender a 4 mil centros de trabajo de jurisdicción federal. Esto equivale a 200 mil personas trabajadoras cubiertas por este sistema de verificación voluntaria de cumplimento de obligaciones laborales patronales. Además, indicó que el VELAVO cuenta con una capacidad instalada para atender a un flujo creciente de centros de trabajo solicitantes. De acuerdo con la titular de la STPS, el VELAVO contribuye a la mejora de la observancia de obligaciones laborales y también beneficia a las personas trabajadoras. Esto se debe a que desarrollan sus labores en un centro laboral con un ambiente seguro y salvaguardando sus derechos, lo que constituye condiciones de trabajo digno. Puedes ver la información que publicó la STPS sobre el programa VELAVO aquí / Fecha de publicación: 20 de abril de 2023.