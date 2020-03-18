La Prodecon acaba de anunciar un nuevo protocolo para atender a los contribuyentes a través de internet. El día de ayer, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) dio a conocer un ...

La Prodecon acaba de anunciar un nuevo protocolo para atender a los contribuyentes a través de internet. El día de ayer, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) dio a conocer un nuevo protocolo de atención en línea ante el brote de coronavirus. A través de sus redes sociales, la Prodecon informó que del 17 de marzo al 19 de abril, intensificará los servicios de atención en línea. Esto para evitar la concurrencia de contribuyentes en sus oficinas centrales y sus 30 delegaciones estatales. Estos servicios son para asesorías en el llenado de declaración anual, presentar alguna queja o dar seguimiento a algún trámite.

Además, los contribuyentes pueden solicitar asesorías en los siguientes medios de contacto:

Correo electrónico: [email protected] .

. Teléfono: 12 05 90 00 en la Ciudad de México y 800 611 0190 Lada sin costo en el interior del país.

Chat: https://t.co/6Om9V3ktin?amp=1

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia comercial, fiscal y laboral), la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes) y a nuestro canal de YouTube.