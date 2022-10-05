Desde agosto de 2019, el monto obtenido por IVA no había mostrado una caída en un periodo igual. Al cierre de agosto , la recaudación por el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) fue de 108 mi...

Desde agosto de 2019, el monto obtenido por IVA no había mostrado una caída en un periodo igual. Al cierre de agosto , la recaudación por el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) fue de 108 mil 997 millones de pesos, una caída anual de 5.1 por ciento en términos reales, después de cuatro meses consecutivos con incrementos, según cifras de la Secretaría de Hacienda (SHCP). La dependencia, a cargo de Rogelio Ramírez de la O, informó que en los primeros ocho meses del año se captaron por impuestos un total de 2 billones 621 mil 679.8 millones de pesos, monto menor a lo presupuestado en 61 mil 375 millones de pesos. De acuerdo con Reforma, desde agosto de 2019, el monto obtenido por IVA no había mostrado una caída en un periodo igual. "Lo que podemos intuir con los únicos datos de agosto disponibles del Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), que fue estimado a la baja, es que podría haber unamenor recaudación por IVA en agosto que responde un poco a la desaceleración de la economía", mencionó Montserrat Aldave, economista principal de Casa de Bolsa Finamex. Asimismo, enfatizó que la elevada inflación del país será uno de los mayores frenos para el consumo en lo que resta del año y el siguiente.

IVA continúa a la baja

Como reportamos, la recaudación de este gravamen registró una caída de 9.3% durante el primer trimestre del 2022. Los ingresos por este concepto fueron de 291,668 millones de pesos, su nivel más bajo en 13 años para un periodo igual. La reducción en el consumo interno derivado de la alta inflación y bajo crecimiento económico son los factores que presionó a la baja la recaudación de IVA. El Indicador de Consumo Big Data BBVA Research reveló que para agosto de este año registró una caída real de 1.5 por ciento. Este indicador considera el gasto efectuado en terminales de punto de venta de BBVA, tanto físicas como virtuales, e incluye compras con tarjetas de crédito y débito. En su reporte sobre este indicador, BBVA Research destacó que el gasto acumulado de julio-agosto muestra una caída real de 2.1 por ciento con respecto a los dos primeros meses del segundo trimestre, apuntando hacia una rápida desaceleración del consumo privado en el tercer trimestre, según reporta Reforma.

De enero a agosto de este año, los ingresos tributarios sumaron 2 billones 621,679 millones de pesos, lo que significó una caída de 0.4% en comparación con el mismo periodo del año pasado.

De acuerdo con El Economista, esta es la primera contracción que se presenta para un periodo similar desde el 2020, cuando la recaudación de impuestos cayó 0.5% a consecuencia de la crisis provocada por el Covid-19.

Además, lo recaudado por el gobierno fue menor en 61,375 millones de pesos a lo programado para el periodo, lo cual equivale casi al presupuesto ejercido por la Secretaría de la Defensa Nacional en los primeros ocho meses del año, de 67,968 millones de pesos.