Se prevé que la base de contribuyentes aumente entre un 20 y un 30%, debido a la experiencia de otros países. El 18 de agosto, la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenro...

Se prevé que la base de contribuyentes aumente entre un 20 y un 30%, debido a la experiencia de otros países. El 18 de agosto, la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro Sánchez, habló de una de las propuestas de la Miscelánea Fiscal para 2022. Se trata de la creación de un “régimen de confianza” para los contribuyentes cumplidos.

Objetivos del "régimen de confianza"

En el marco de un seminario en línea organizado por The American Society of Mexico, la jefa del SAT comentó que entre los objetivos del nuevo esquema fiscal se encuentran ampliar la base de contribuyentes y simplificar el pago de impuestos. Además, la funcionaria expuso algunas características del “régimen de confianza”.

El SAT proyecta que se aumentará la base de contribuyentes

En este contexto, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) indicó que el SAT proyecta que se aumentará la base de contribuyentes entre un 20 y un 30%. La presidenta del IMCP, Diamantina Perales Flores, dijo que lo anterior se debe a la experiencia de otros países que han implementado regímenes “de confianza” similares.

No habría necesidad de crear nuevos impuestos

De esta forma, Perales Flores consideró que no habría necesidad de crear nuevos impuestos o aumentar los existentes, ni tampoco se prevé una revisión exhaustiva de las deducciones efectuadas por los contribuyentes sujetos al “régimen de confianza”. Esto se debe a que 2021 y 2022 serán años “difíciles”, principalmente por la pandemia por COVID-19.

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