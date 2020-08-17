En el primer semestre de 2020, el SAT ha ganado menos de la mitad de los juicios para cobrar impuestos. Durante el primer semestre del año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ganó 2 mil...

En el primer semestre de 2020, el SAT ha ganado menos de la mitad de los juicios para cobrar impuestos. Durante el primer semestre del año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ganó 2 mil 519 casos en sentencia definitiva. Esto representa una efectividad de 47.4%. En ese mismo periodo, el fisco perdió 2 mil 256 juicios y 538 tuvieron nulidad para efectos; es decir, el SAT conserva las facultades para determinar los créditos. Esta tasa de efectividad es la más baja desde que se empezó a registrar en 2011. Antes de esto, la tasa más baja para un primer semestre fue en 2018 con 48.3%. Estos resultados son los más bajos desde 2016. En los juicios ganados en 2020, el SAT recuperó 36 mil millones de pesos. Esta cantidad representa el 69% de los adeudos fiscales en donde los contribuyentes interpusieron un medio de defensa. Lo recuperado este año es el monto más bajo desde 2017. De hecho, representa una caída de 41% frente al mismo periodo de 2019.

Periodo Sentencias favorables para el SAT Monto recuperado (en miles de millones de pesos) Primer semestre 2016 6,666 NA Primer semestre 2017 6,594 50 Primer semestre 2018 4,753 58 Primer semestre 2019 5,952 62 Primer semestre 2020 2,519 36

De acuerdo con el SAT, los malos resultados se deben a la pandemia por COVID-19. Por ejemplo, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) suspendió labores desde el 18 de marzo hasta el 3 de agosto. Durante este periodo, no se notificaron sentencias al SAT. Así, el número total de juicios disminuyó. Actualmente, los contribuyentes deben 848 mil millones de pesos al fisco. De este monto, el 57% está controvertido; es decir, hay medios de defensa para cobrarlos. Esto significa que hay 491 mil millones de pesos en controversia. Solo hay que recordar la tasa de efectividad actual de 47%. Con información de El Economista https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/SAT-pierde-1-de-cada-2-juicios-para-cobrar-impuestos-en-el-primer-semestre-de-2020-20200815-0011.htl https://www.eleconomista.com.mx/economia/Suspension-de-actividades-por-Covid-19-afecto-los-juicios-a-favor-del-SAT-20200813-0002.htl

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