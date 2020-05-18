Debido a errores en la plataforma del SAT, los contribuyentes no han conseguido la devolución de impuestos. En abril, te contamos sobre una falla técnica del Servicio de Administración Tributaria (...

Debido a errores en la plataforma del SAT, los contribuyentes no han conseguido la devolución de impuestos. En abril, te contamos sobre una falla técnica del Servicio de Administración Tributaria (SAT) que no permitía a los contribuyentes recibir la devolución de impuestos. Varias personas físicas fueron contactadas a través de la plataforma para presentar la declaración anual. En este mensaje el SAT rechazaba la devolución de impuestos. Además, debían pagar un ISR diez veces superior a la devolución. Es decir, los datos precargados en el sistema decían que el contribuyente recibiría una devolución. Pero al final, el mismo sistema decía que debían sumas mucho más altas. Al parecer, estas fallas técnicas son más graves de lo que parecen. En entrevista con El CEO, Angélica Campoamor, directora de orientación y asesoría al contribuyente de la Prodecon, dijo que, en 2020, se han atendido a más de 81 mil contribuyentes por la devolución de impuestos.

Los problemas más comunes con la devolución de impuestos

Hasta el momento, estos son los problemas que han encontrado con la plataforma del SAT:

La plataforma no reconoce las retenciones que hizo el empleador en sueldos.

No reconoce las retenciones que terceros hicieron a personas físicas en casos de honorarios o arrendamientos. Esto ocasiona un cargo en contra al contribuyente.

La plataforma no toma en cuenta las deducciones personales. Esto ocasiona que el saldo a favor sea mucho menor.

La plataforma no permite a los arrendadores deducir el 35% de sus ingresos como marca la ley.

En algunos casos, los contribuyentes reportaron que tenían el doble de ingreso en la plataforma. Esto, de nuevo, ocasiona un saldo en contra.

Si tienes alguno de estos problemas, puedes escribir al correo [email protected]. Con información de El CEO.

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