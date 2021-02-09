De acuerdo al portal de noticias La Política Online, la estrategia del empresario consiste en continuar con los litigios para evitar el pago durante lo queda del actual sexenio. La semana pasada, la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, aseguró que hay seis juicios abiertos por adeudos fiscales contra empresas de Ricardo Salinas Pliego. Éstos ascienden a 32 mil millones de pesos históricos. Esto es, sin actualizar por inflación, por lo que el monto total en pesos actuales podría sobrepasar los 40 mil millones de pesos. Según el portal de noticias La Política Online, la estrategia del segundo hombre más rico de México es "la que siempre aplica". Es decir, seguir litigando para alargar el tiempo, con la esperanza de que "Andrés Manuel López Obrador deje Palacio Nacional para así conseguir un entendimiento con su reemplazo". La jefa del SAT relató que los seis juicios los ha ganado la autoridad fiscal en la primera instancia de tres existentes. Uno de estos juicios también ya fue ganado en la segunda instancia. De acuerdo al portal de noticias, el artífice detrás de la estrategia es Pedro Padilla, alto ejecutivo de Grupo Salinas, a quien "le agradan los litigios extensos". El grupo empresarial habría usado la misma estrategia con multas que ha recibido del Instituto Nacional Electoral (INE). Sin embargo, La Política Online asegura que en esta ocasión la autoridad fiscal está valorando la idea de tomar como prenda algún activo valioso de la empresa en caso de no cumplir con sus obligaciones fiscales. En este sentido lo ocurrido con Iterjet, aerolínea de la que el SAT tomó algunos activos como prenda, es un precedente. De acuerdo al periodista Mario Maldonado, luego de haber mandado requerimientos fiscales a las empresas de Salinas Pliego, se planea proceder a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF).

Con información de La Política Online y El Universal. https://www.lapoliticaonline.com.mx/nota/134656-salinas-pliego-apuesta-a-extender-su-litigio-con-el-sat-y-negociar-cuando-termine-el-sexenio/ https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mario-maldonado/sat-y-procuraduria-van-contra-aleman-y-salinas

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.