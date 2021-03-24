Hasta el momento, el SAT no ha dado señales de que otorgará una prórroga en la presentación de la declaración anual de personas morales. El pasado 10 de marzo, el Servicio de Administración Tributa...

Hasta el momento, el SAT no ha dado señales de que otorgará una prórroga en la presentación de la declaración anual de personas morales. El pasado 10 de marzo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó un comunicado en el que invita a las personas morales a realizar su declaración de impuestos del ejercicio fiscal correspondiente a 2020, a más tardar el 31 de marzo. Para muchos, esto significa que la autoridad fiscal no dará una prórroga este año. Sin embargo, algunos empresarios y especialistas todavía esperan que el SAT cambie de opinión. Recientemente, contadores públicos de Nuevo León pidieron al SAT que amplíe el plazo para presentar la declaración anual. En entrevista con Reforma, Nora Idalia Flores García, presidenta del Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León (ICPNL), pidió al fisco que amplíen el plazo para resolver los problemas técnicos en sus aplicativos.

Fallas técnicas con la amortización histórica

Una de las principales preocupaciones de estos especialistas es que las fallas técnicas podrían poner en peligro el trámite para los contribuyentes. El más importante es la amortización histórica de pérdidas fiscales. De acuerdo con el ICPNL, cuando en un ejercicio una persona moral presenta mayores deducciones que ingresos, obtiene como resultado una pérdida fiscal, la cual puede ser incrementada por los pagos de participación de los trabajadores en las utilidades. La pérdida puede ser usada para disminuir utilidades hasta en los siguientes 10 ejercicios. Sin embargo, algunos contribuyentes tienen problemas para amortizar pérdidas del 2019 o anteriores. Ante esto, el SAT propuso que los contribuyentes presentaran una declaración complementaria por los ejercicios donde se generó la pérdida original. Después, los contribuyentes deberían esperar entre 24 y 48 horas y luego presentar la declaración anual. Por fallas técnicas, esta solución no ha servido a la mayoría. De hecho ha llevado a que se presenten declaraciones complementarias sin justificación; esto es un problema porque el artículo 32 del Código Fiscal de la Federación solamente permite que se presenten tres declaraciones complementarias. Además, como indica el ICPNL, presentar las complementarias renueva el plazo que tiene la autoridad para ejercer facultades de comprobación. De acuerdo con el ICPNL, personas morales de todo el país han reportado estos problemas técnicos.

Otras fallas técnicas importantes

De acuerdo con el portal Fiscalia, los contribuyentes han reportado varios problemas con el aplicativo para la declaración anual. Hasta el momento, se han reportado errores en el coeficiente de utilidad de las sociedades civiles, en el cálculo de PTU pagada en el ejercicio, en información que se elimina entre sesiones de trabajo en la aplicación y en la información de pagos provisionales. Ante toda esta serie de problemas, el portal, así como el ICPNL, también solicitó al SAT que se otorgue una prórroga.

Problemas arrastrados todo el año

La falta de prórroga sumada a las dificultades que tuvieron los contribuyentes para renovar la firma electrónica durante todo el año podría causar problemas graves. De acuerdo con la Procuraduría para la Defensa del Contribuyente (Prodecon), esto podría generar retrasos importantes para los contribuyentes. En entrevista con Reforma, Cristian Nazael García Olalde, delegado de la Prodecon en Nuevo León, explicó que la falta de citas provocó que la firma electrónica de varias empresas caducara. Estas empresas se verán gravemente afectadas, ya que sin su e.firma no podrán presentar la declaración anual. Con información de Reforma, Fiscalia y El Financiero https://www.reforma.com/piden-a-sat-aplazar-la-declaracion-anual/ar2149548?v=2 https://www.elfinanciero.com.mx/monterrey/ante-fallas-del-sat-es-necesario-ampliar-declaracion-anual-a-empresas-icpnl https://www.fiscalia.com/publicaciones/15398

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