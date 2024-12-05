La "Ley Silla", que busca garantizar asientos adecuados para las personas trabajadoras durante su jornada laboral, ha sido nuevamente aprobada en el Senado. Con sanciones severas para los empleador...

La "Ley Silla", que busca garantizar asientos adecuados para las personas trabajadoras durante su jornada laboral, ha sido nuevamente aprobada en el Senado. Con sanciones severas para los empleadores que incumplan, esta reforma pretende mejorar las condiciones laborales y avanzar hacia una mayor dignidad en el trabajo

La "Ley Silla" fue aprobada en la legislatura pasada por el Senado, pero su dictamen quedó desechado en la Cámara de Diputados al finalizar el periodo legislativo. Ahora, la reforma vuelve a iniciar su trámite desde cero en el Congreso de la Unión.

Esta iniciativa tiene como objetivo mejorar las condiciones laborales y garantizar la dignidad de las personas trabajadoras. En un segundo intento, las comisiones unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos del Senado han dado luz verde nuevamente a la denominada "Ley Silla".

¿Qué propone la "Ley Silla"?

El dictamen introduce cambios clave a la Ley Federal del Trabajo (LFT) para garantizar el derecho al descanso durante la jornada laboral:

Provisión de asientos (Artículo 132): Los empleadores deberán ofrecer sillas con respaldo suficientes para que las personas trabajadoras puedan desempeñar sus funciones o descansar. Además, los espacios de descanso deberán estar en áreas específicas dentro del lugar de trabajo.

Los empleadores deberán ofrecer sillas con respaldo suficientes para que las personas trabajadoras puedan desempeñar sus funciones o descansar. Además, los espacios de descanso deberán estar en áreas específicas dentro del lugar de trabajo. Prohibición de jornadas de pie (Artículo 133): Se prohíbe que las personas trabajadoras sean obligadas a permanecer de pie durante toda su jornada laboral.

Se prohíbe que las personas trabajadoras sean obligadas a permanecer de pie durante toda su jornada laboral. Reglamentos internos (Artículo 423): Los reglamentos internos de trabajo deberán incluir normas claras sobre el uso de asientos con respaldo.

Los reglamentos internos de trabajo deberán incluir normas claras sobre el uso de asientos con respaldo. Lenguaje inclusivo: Se modifican los términos en los artículos 422 y 423, sustituyendo "trabajador" por "persona trabajadora".

Sanciones para quienes incumplan

El incumplimiento de estas disposiciones podría derivar en multas de entre 27,142 y 542,850 pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción. Las sanciones aplicarán tanto por no proveer asientos como por exigir jornadas de pie.

Un paso hacia la justicia laboral

Según Fiscalia, la "Ley Silla" es un avance significativo para proteger la salud y dignidad de las personas trabajadoras. Aunque el dictamen aún debe ser revisado por la Cámara de Diputados, ya refleja un compromiso sólido con la justicia laboral en México.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social será la encargada de emitir las normas complementarias necesarias para su implementación, marcando un paso hacia mejores condiciones laborales en el país.