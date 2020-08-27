Además del pago de 669 millones de pesos, IBM tuvo que comprometerse públicamente a operar bajo la ley. El día de ayer, Carlos Romero Aranda, Procurador Fiscal de la Federación, dio a conocer en su cuenta de Twitter que IBM llegó a un acuerdo Hacienda para pagar los 669 millones de pesos que debían. https://twitter.com/cromero\_aranda/status/1298693897800097794 “IBM de México, Comercialización y Servicios, S de R. L. de C. V. informa que ha llegado a un acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dando por terminados los procedimientos que se encontraban abiertos respecto a ejercicios fiscales anteriores y pagando los impuestos que fueron determinados por la secretaría. IBM reitera su compromiso de operar con apego al marco legal, tal y como deben hacerlo todas las empresas”. Además del pago por los ejercicios fiscales de años anteriores, la empresa debía publicar en un medio de comunicación nacional su compromiso para seguir operando con apego al marco legal. El problema legal de IBM terminó en mayo de este año cuando la empresa llegó a un acuerdo con Hacienda: 669 millones de pesos por impuestos, multas y recargos para evitar así un juicio con la Procuraduría Fiscal. A inicios de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que 15 grandes contribuyentes tenían adeudos por más de 50 mil millones de pesos con el fisco. En realidad, la empresa nunca dio a conocer el monto; sin embargo, el presidente López Obrador dijo debían 669 millones de pesos. En lo que va del año, el fisco ha recuperado 28 mil millones de pesos de grandes contribuyentes. Estas son las empresas que más han llamado la atención en este tema y lo que debían al fisco:

Walmart: 8 mil millones de pesos.

FEMSA: 8,700 millones de pesos.

América Móvil: 8,290 millones de pesos.

IBM: 669 millones de pesos.

Con el pago, se dan por terminados todos los procedimientos de Hacienda contra IBM. Con información de El Economista y Reforma https://www.eleconomista.com.mx/empresas/IBM-informo-que-ya-pago-al-gobierno-los-impuestos-que-debia-20200826-0060.html https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=2017670

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