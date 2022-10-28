En redes sociales circuló información falsa acerca de que el fisco embargó terrenos y ranchos del ex presidente por la deuda de la empresa Oceanografía El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) confirmó el crédito fiscal que la naviera Oceanografía debe pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por un monto de mil 281 millones de pesos por adeudos desde 2009 de Impuesto Sobre la Renta. De acuerdo con Reforma, el pasado 19 de octubre la empresa Oceanografía, que obtuvo contratos públicos durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, perdió una demanda contra el SAT y entonces debía pagarle 1,281 millones de pesos. https://twitter.com/alvaro\_delgado/status/1582931254651289600 De 2006 a 2014, “Oceanografía celebró 82 contratos y 94 convenios por un total de 44 mil 977.26 millones de pesos. La empresa participó en adjudicaciones directas, licitaciones públicas nacionales, internacionales en 406 ocasiones, de las cuales se firmaron contratos en 82”, refirió la Secretaría de la Función Pública en 2014. De acuerdo con Proceso, la empresa se declaró en quiebra en 2014, en el segundo año de gobierno de Enrique Peña Nieto, producto de una demanda del grupo financiero Citigroup, según la cual la naviera había utilizado facturas falsas de Pemex para conseguir un préstamo de hasta 500 millones de pesos de Banamex. En respuesta, Oceanografía contrademandó al banco, en un pleito legal que sigue vigente y está frenando la venta del banco mexicano por Citigroup. Así lo reportó el medio. A través de redes sociales recientemente circuló un video en el que se asegura que, debido a la deuda de la empresa, fueron embargados terrenos y ranchos del expresidente, Vicente Fox, sin embargo no hay pruebas ni comunicados oficiales de ello. La autoridad no ha emitido ningún pronunciamiento sobre embargos a propiedades del expresidente.