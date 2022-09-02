El CFF establece una pena de hasta 3 años de prisión por asentar operaciones contables, fiscales o sociales de manera inadecuada La persona que asiente con información falsa o de manera inadecuada las operaciones o transacciones contables, fiscales o sociales, tendrá una sanción de tres meses a tres años de prisión. Esto lo establece el Artículo 111, fracción VIII, del Código Fiscal de la Federación (CFF). De acuerdo con la consultora Fiscalia, el alcance de esta disposición es ampliamente cuestionado. Esto se debe a que no resulta claro si alguien puede ir a la cárcel por realizar un registro contable de manera inadecuada. La nota indica que en la reunión de síndicos del contribuyente de junio de 2019, se planteó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) lo siguiente: Si un contador realiza un asiento contable de manera inadecuada de algunas operaciones o transacciones contables, fiscales o sociales, aunque no exista omisión de impuestos: ¿Se va a ser acreedor a cárcel de tres meses a tres años de prisión? Si realiza el registro contable con información o documentación falsa: ¿También se va a hacer acreedor a cárcel de tres meses a tres años de prisión, aunque él no sepa que es documentación falsa? La nota indica que el SAT no respondió las preguntas, argumentando que no tiene competencia en materia penal: De conformidad con el artículo 21, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la decisión de ejercer o no la acción penal se encuentra conferida al Ministerio Público; y la imposición de penas por la comisión de delitos recae en los jueces, razón por la cual la autoridad fiscalizadora se abstiene de realizar pronunciamiento alguno a las citadas preguntas, por carecer de competencia en la materia penal. Por tanto, Fiscalia considera que el alcance de esta disposición sigue siendo subjetivo y los supuestos de omisión siguen siendo amplios e indefinidos.

Con información de Fiscalia.