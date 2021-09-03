Rogelio Ramírez de la O, nuevo titular de la SHCP, está cambiando a algunos funcionarios. A inicios de agosto, el pleno de la Cámara de Diputados avaló el nombramiento de Rogelio Ramírez de la O co...

Rogelio Ramírez de la O, nuevo titular de la SHCP, está cambiando a algunos funcionarios. A inicios de agosto, el pleno de la Cámara de Diputados avaló el nombramiento de Rogelio Ramírez de la O como el nuevo Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en sustitución de Arturo Herrera. En su comparecencia ante los legisladores, el secretario dijo que el Paquete Económico 2022, que será presentado ante la Cámara de Diputados el 8 de septiembre, contendrá ajustes al marco tributario, pero que será equilibrado y responsable. Además, dijo, tendrá una “profunda dimensión social”. También reiteró el compromiso del gobierno federal con la política de austeridad, de contención de la deuda y de no crear impuestos ni aumentar los existentes.

Anuncian nuevos puestos

Ahora, parece que Ramírez de la O está dejando su huella en la SHCP con nuevos funcionarios. Esta semana, Hacienda anunció el cambio en cuatro unidades para la segunda mitad del sexenio. En su comunicado, la SHCP dijo que esta parte del sexenio se enfocará en consolidar los proyectos de la presente administración. Así, los cambios que se enlistan a continuación responden a esta prioridad:

Coordinación con Entidades Federativas.

La unidad pasará a Fernando Renoir Baca, quien trabajó en la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como director de Enlace Legislativo A de la Unidad de Enlace Legislativo y como director de área A en la Auditoría Especial del Gasto Federalizado.

Crédito Público y Asuntos Internacionales.

El área pasará a María del Carmen Bonilla Rodríguez. Bonilla fue directora general de Captación en la misma unidad. Bonilla será la primera mujer en el cargo.

Banca, Valores y Ahorro.

El cargo pasará a Alfredo Navarrete. Fue director general adjunto de Finanzas de la Sociedad Hipotecaria Federal; director adjunto Financiero de Banobras; tesorero general de Nacional Financiera y asesor económico de la SHCP.

Seguros, Pensiones y Seguridad Social.

La unidad estará bajo el mando de Héctor Santana. Trabajó como subdirector de Relaciones Internacionales en el ISSSTE y director general de Análisis de Coyuntura en la Presidencia de la República. La mayor parte de los nombramientos ya fueron enviados al Congreso para su ratificación. Con información de Reforma, El Economista y Expansión https://www.reforma.com/anuncia-hacienda-cuatro-cambios-internos/gr/ https://www.eleconomista.com.mx/economia/Anuncian-movimientos-de-funcionarios-en-Hacienda-ante-la-llegada-de-Ramirez-de-la-O-20210902-0052.html https://expansion.mx/economia/2021/09/01/encargado-deuda-publica-mexico-renuncia-hacienda

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