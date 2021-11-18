En participación con instituciones bancarias, el Infonavit dará créditos a trabajadores que no estén activos pero que sí tengan ahorros en la Subcuenta de Vivienda. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) presentó que la cuenta Infonavit + Crédito Bancario que tiene la finalidad de fomentar la inclusión financiera en el país, así como impulsar el crédito hipotecario. https://twitter.com/Infonavit/status/1461413639840141312?t=jIqUmHEP-kDAY-lq0pHKLA&s=08 El instituto, junto a la Asociación de Bancos de México (ABM), celebraron el inicio de este programa, el cual está dirigido a los 32.3 millones de derechohabientes que actualmente no tienen una relación laboral activa, pero que sí cuentan con ahorros en su Subcuenta de Vivienda.

Primera etapa

Se menciona que como producto de la reforma a la Ley del Infonavit y la flexibilización del uso de la Subcuenta en esta primera etapa se trabajará con cinco bancos que pertenecen a la ABM, los cuales son: Banorte, BBVA, HSBC, Santander y Scotiabank; para la segunda etapa se espera que otros bancos se integren a esta iniciativa. Por su parte, el presidente de la ABM, Daniel Becker Feldman, mencionó que esta iniciativa es en beneficio de los mexicanos, así como para impulsar una inclusión financiera en México y dinamismo económico del país. “La industria de la vivienda no solo es unos de los motores más importantes del mercado interno y una de las bases para la recuperación económica del país; es una pieza fundamental para las familias, porque les permite hacerse de un patrimonio. Productos como este, enfocados a mercados no atendidos, sin duda fortalecen la inclusión financiera y actúan en beneficio del país”, dijo.

Cómo funciona

El programa permite a los derechohabientes del instituto que no cuentan con una relación laboral activa utilizar su saldo de su Subcuenta de Vivienda como enganche de un financiamiento hipotecario, el cual será cofinanciado entre el Infonavit y el banco de su preferencia. Con esto, la institución bancaria será la encargada del perfilamiento del acreditado y así determinar el monto del financiamiento; así, del total del crédito, el Infonavit participará con el 30% del crédito, el resto de este será otorgado por el banco. Según el comunicado, del total de derechohabientes sin actividad en el instituto, 1.1 millones tienen ahorros por alrededor de 120 mil pesos en su Subcuenta de Vivienda.

El trámite

Para que los derechohabientes comiencen el trámite, deberán presentar ante la institución financiera el Certificado de Cuenta Infonavit + Crédito Bancario, el cual puede descargarse desde “Mi Cuenta Infonavit”, en la sección “Me Interesa un Crédito”. En este se indica el saldo en su Subcuenta de Vivienda. En cuanto a la tasa de interés sobre el crédito que otorgue el Infonavit será de 10.45%, mientras que la respectiva por parte del banco será determinada dependiendo de la institución que elija el derechohabiente. Por su parte, la cobranza del financiamiento será de forma independiente entre el Infonavit y el banco, esto dependiendo de las condiciones financieras, no obstante, si el derechohabiente comienza a laborar, las aportaciones por parte del patrón se considerarán como prepago a la parte proporcional del financiamiento, así como la mensualidad se podrá descontar por la nómina. Sobre esto, el programa contará con pagos fijos mensuales a lo largo del plazo del financiamiento; este será calculado con base en la edad del acreditado, lo que significa, la edad más la amortización del crédito no deberá de ser superior a los 65 años. Durante el primer año de operaciones se espera otorgar 25 mil créditos, para dar cumplimiento a la Ley del Infonavit, y con esto impulsar el dinamismo del sector hipotecario e inmobiliario del país.

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