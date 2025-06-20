Los ingresos que provienen de cajas o fondos de ahorro pueden estar exentos del Impuesto sobre la Renta (ISR), siempre que cumplan ciertas condiciones. Incluso los trabajadores jubilados podrían be...

Los ingresos que provienen de cajas o fondos de ahorro pueden estar exentos del Impuesto sobre la Renta (ISR), siempre que cumplan ciertas condiciones. Incluso los trabajadores jubilados podrían beneficiarse de esta exención, según una tesis de jurisprudencia. Si eres trabajador y recibiste dinero de tu caja o fondo de ahorro, hay buenas noticias: ese ingreso puede estar libre de impuestos, siempre que se cumplan ciertas reglas. Según el Artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR), los ingresos que provengan de cajas de ahorro o fondos de ahorro están exentos del pago del impuesto. Esto incluye los intereses generados, siempre y cuando el fondo cumpla con los requisitos que marca la ley para considerarse un beneficio de previsión social.

¿Qué requisitos deben cumplirse?

Para que el ingreso sea deducible para la empresa y exento para ti, se deben cumplir condiciones como:

⁠El fondo debe estar disponible para todos los trabajadores.

⁠Las aportaciones del patrón deben ser iguales a las del trabajador.

⁠La aportación del patrón no debe superar el 13% del salario del trabajador ni pasar de 1.3 veces el salario mínimo anual.

⁠El fondo solo puede retirarse al terminar la relación laboral o una vez al año.

⁠Los recursos deben invertirse en valores seguros, como títulos del gobierno.

⁠Si se dan préstamos al trabajador con cargo al fondo, no deben exceder el saldo del mismo.

¿Aplica también si estás jubilado?

Sí. Aunque parezca que estos beneficios son solo para trabajadores en activo, una tesis de jurisprudencia indica que los jubilados también pueden recibir ingresos de una caja de ahorro sin pagar ISR, siempre que el dinero provenga de ese fondo y no de una relación laboral activa. La clave está en el origen del ingreso, no en la situación laboral del beneficiario.

¿Dónde se reporta este ingreso?

Aquí está lo complicado:

⁠Si lo registras como ingreso por pensión o jubilación, podrías exceder el monto exento de ese rubro. ⁠Si lo reportas como salario, el SAT podría investigar y encontrar que ya no tienes relación laboral con la empresa, lo que podría generar problemas.

Por eso es clave revisar bien con un contador cómo se debe presentar en tu declaración.

¿Qué diferencia hay entre caja y fondo de ahorro?