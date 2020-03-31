La cancelación del certificado de sello digital tiene consecuencias importantes en los contribuyentes, pues no pueden facturar. Hay reportes de contribuyentes a los que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) les está tardando demasiado tiempo en reactivar sus certificados de sello digital. Esto tiene efectos negativos considerables, pues la cancelación del sello implica que no puedan facturar, lo que interfiere considerablemente con su actividad económica. El proceso de clarificación de las irregularidades que llevaron a la cancelación del sello por sí mismo puede tomar un tiempo considerable, pues el oficio de la cancelación no especifica en qué operación u operaciones se encontró la irregularidad. Así, el contribuyente tiene que encontrar cada CFDI para encontrarla. Aunado a lo anterior está el hecho de que incluso aunque el contribuyente haya obtenido una resolución a su favor tras aclarar la situación, la autoridad fiscal está tardando un tiempo considerable en reactivar los certificados de sello digital. Roberto Colin Mosqueda, del Colegio de Contadores Públicos de México, explicó en entrevista con El Contribuyente que debido a la situación generada por el coronavirus, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) está operando al mínimo de su capacidad, por lo que es comprensible que esté tardando en reactivar los sellos. "Si por alguna circunstancia consideró el SAT que debía cancelarte los sellos digitales, como que hizo una verificación a domicilio, y el contribuyente reacciona y el SAT emite una resolución de acuerdo en que no hay un perjuicio a la autoridad, el SAT debería reactivar el sello, pero si no lo hace, el contribuyente podría acudir a la Prodecon para que haga de intermediaria con la resolución a su favor", explicó el especialista fiscal. Sin embargo, el especialista recuerda que la Prodecon también está operando con una capacidad reducida. A pesar de eso, aunque no está dando asesorías presenciales, también con podría darse seguimiento al caso en línea.

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