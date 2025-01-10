Descubre los días feriados, puentes y días no obligatorios en México para 2025. Aprende sobre tus derechos laborales y cómo disfrutar de tus días de descanso al máximo
En México, los días de descanso obligatorio son aquellos establecidos en la Ley Federal del Trabajo (LFT), donde los trabajadores tienen derecho a no laborar con goce de sueldo. En 2025, los días feriados oficiales son:
Días de descanso obligatorio 2025
Días de Descanso Obligatorio en 2025
|Fecha
|Día
|Motivo
|1° de enero
|Miércoles
|Año Nuevo
|3 de febrero
|Lunes
|Día de la Constitución
|17 de marzo
|Lunes
|Natalicio de Benito Juárez
|1° de mayo
|Miércoles
|Día del Trabajo
|16 de septiembre
|Lunes
|Día de la Independencia
|18 de noviembre
|Lunes
|Revolución Mexicana
|25 de diciembre
|Miércoles
|Navidad
Fines de semana largos oficiales para 2025: Más días para descansar
Aprovecha los puentes en 2025 para viajar, relajarte o pasar tiempo en familia. Estas son las fechas en las que disfrutarás de fines de semana largos:
Puentes Oficiales en 2025
|Fecha del Puente
|Días del Puente
|Motivo
|3 de febrero
|Sábado 1 a lunes 3
|Día de la Constitución
|17 de marzo
|Sábado 15 a lunes 17
|Natalicio de Benito Juárez
|16 de septiembre
|Sábado 14 a lunes 16
|Día de la Independencia
|18 de noviembre
|Sábado 16 a lunes 18
|Revolución Mexicana
Días festivos no obligatorios en México
Además de los días de descanso oficial, hay fechas especiales que se celebran ampliamente, pero no son días de descanso obligatorio:
- 5 de mayo: Batalla de Puebla
- 10 de mayo: Día de las Madres
- 15 de septiembre: Grito de Independencia
- 2 de noviembre: Día de Muertos
- 12 de diciembre: Día de la Virgen de Guadalupe
Aunque no son obligatorios, muchas empresas otorgan permisos especiales en estas fechas, perfectas para actividades familiares y celebraciones.
¿Te pueden obligar a trabajar en días de descanso obligatorio?
La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece los derechos y obligaciones de los trabajadores y empleadores respecto a los días de descanso obligatorio. A continuación, se detallan las implicaciones legales:
Implicaciones para los trabajadores
- **Derecho al descanso con goce de sueldo:**Los días de descanso obligatorio están garantizados por la ley, y los trabajadores deben recibir su salario completo sin necesidad de laborar en esos días.
- **Pago de salario doble o triple:**Si el trabajador labora en un día de descanso obligatorio, deberá recibir una compensación mínima de doble o triple del salario diario, dependiendo de las políticas de la empresa.
- **Días de descanso adicionales:**Si el día de descanso obligatorio coincide con el día de descanso semanal, la empresa está obligada a otorgar un día adicional de descanso o el pago correspondiente.
Implicaciones para los empleadores
- **Obligación de pagar compensaciones:**Los empleadores deben pagar el salario íntegro a los trabajadores durante los días de descanso obligatorio y brindar la compensación adicional requerida para quienes laboren en esas fechas.
- **Sanciones por incumplimiento:**En caso de no respetar los derechos de los trabajadores, los empleadores se exponen a multas y sanciones impuestas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
- **Organización de turnos:**Los empleadores deben planificar adecuadamente las jornadas laborales en días festivos para evitar conflictos legales y garantizar los derechos laborales.