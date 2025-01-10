Descubre los días feriados, puentes y días no obligatorios en México para 2025. Aprende sobre tus derechos laborales y cómo disfrutar de tus días de descanso al máximo

Descubre los días feriados, puentes y días no obligatorios en México para 2025. Aprende sobre tus derechos laborales y cómo disfrutar de tus días de descanso al máximo

En México, los días de descanso obligatorio son aquellos establecidos en la Ley Federal del Trabajo (LFT), donde los trabajadores tienen derecho a no laborar con goce de sueldo. En 2025, los días feriados oficiales son:

Días de descanso obligatorio 2025

Días de Descanso Obligatorio en 2025

Fecha Día Motivo 1° de enero Miércoles Año Nuevo 3 de febrero Lunes Día de la Constitución 17 de marzo Lunes Natalicio de Benito Juárez 1° de mayo Miércoles Día del Trabajo 16 de septiembre Lunes Día de la Independencia 18 de noviembre Lunes Revolución Mexicana 25 de diciembre Miércoles Navidad

Fines de semana largos oficiales para 2025: Más días para descansar

Aprovecha los puentes en 2025 para viajar, relajarte o pasar tiempo en familia. Estas son las fechas en las que disfrutarás de fines de semana largos:

Puentes Oficiales en 2025

Fecha del Puente Días del Puente Motivo 3 de febrero Sábado 1 a lunes 3 Día de la Constitución 17 de marzo Sábado 15 a lunes 17 Natalicio de Benito Juárez 16 de septiembre Sábado 14 a lunes 16 Día de la Independencia 18 de noviembre Sábado 16 a lunes 18 Revolución Mexicana

Días festivos no obligatorios en México

Además de los días de descanso oficial, hay fechas especiales que se celebran ampliamente, pero no son días de descanso obligatorio:

5 de mayo : Batalla de Puebla

: Batalla de Puebla 10 de mayo : Día de las Madres

: Día de las Madres 15 de septiembre : Grito de Independencia

: Grito de Independencia 2 de noviembre : Día de Muertos

: Día de Muertos 12 de diciembre: Día de la Virgen de Guadalupe

Aunque no son obligatorios, muchas empresas otorgan permisos especiales en estas fechas, perfectas para actividades familiares y celebraciones.

¿Te pueden obligar a trabajar en días de descanso obligatorio?

La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece los derechos y obligaciones de los trabajadores y empleadores respecto a los días de descanso obligatorio. A continuación, se detallan las implicaciones legales:

Implicaciones para los trabajadores

**Derecho al descanso con goce de sueldo:**Los días de descanso obligatorio están garantizados por la ley, y los trabajadores deben recibir su salario completo sin necesidad de laborar en esos días.

**Pago de salario doble o triple:**Si el trabajador labora en un día de descanso obligatorio, deberá recibir una compensación mínima de doble o triple del salario diario, dependiendo de las políticas de la empresa.

**Días de descanso adicionales:**Si el día de descanso obligatorio coincide con el día de descanso semanal, la empresa está obligada a otorgar un día adicional de descanso o el pago correspondiente.

Implicaciones para los empleadores